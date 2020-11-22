Еще 125 случаев COVID-19 подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Диагноз подтвердился у 50 (из них 4 ребенка) жителей Горно-Алтайска; у 20 (1) жителей Майминского района; у 12 (4) жителей Кош-Агачского района; у 12 (2) жителей Турочакского района; у 11 (1) жителей Улаганского района; у 10 (1) жителей Усть-Канского района; у 8 (2) жителей Чойского района; у 2 (1) жителей Чемальского района.

Таким образом, на 22 ноября в Горном Алтае официально выявлено 10 462 случая заражения COVID-19. Выздоровели 8308 человек, из которых 80 – за последние сутки.

Новых летальных случаев не зафиксировали. С начала пандемии в регионе умерли 95 человек с диагнозом COVID-19.