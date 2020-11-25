Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие группы людей мешают России выйти на плато по коронавирусу.

По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции и использование средств защиты – необходимое условие успешной борьбы с вирусом и выхода на плато. Однако бороться с распространением инфекции мешают те соотечественники, которые не соблюдают требования властей и рекомендации врачей, считает специалист.

"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех", – сказал Викулов в интервью радио Sputnik.

Он добавил, что сразу штрафовать людей не стоит – для начала достаточно предупреждения и объяснения, почему важно соблюдать санитарные нормы.