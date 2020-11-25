Инфекционист назвал людей, которые мешают выходу на плато по коронавирусу

Врач-инфекционист, директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов рассказал, какие группы людей мешают России выйти на плато по коронавирусу.
По словам эксперта, соблюдение социальной дистанции и использование средств защиты – необходимое условие успешной борьбы с вирусом и выхода на плато. Однако бороться с распространением инфекции мешают те соотечественники, которые не соблюдают требования властей и рекомендации врачей, считает специалист.
"У нас должны быть более существенные штрафы. Активнее стоит вести и просветительскую работу, подключать к ней актеров и известных людей, а не запугивать всех", – сказал Викулов в интервью радио Sputnik.
Он добавил, что сразу штрафовать людей не стоит – для начала достаточно предупреждения и объяснения, почему важно соблюдать санитарные нормы.
Комментарии
И в очередной раз у них люди виноваты.
Он добавил, что сразу штрафовать людей не стоит — для начала достаточно предупреждения и объяснения, почему важно соблюдать санитарные нормы.
а обеспечить людей средствами защиты органов дыхания за счет бюджета слабо...
или как всегда, "всё своей собственной рукой мы должны сделать"(с)
Месный расскажи этому недоучке про забор от комаров, а то как то скучно...
неповезло-же им - народишко не тот достался)))
И сколько же им за это платят, за такие требования властей.
25.11.2020 09:15
- гость -
Месный расскажи этому недоучке про забор от комаров, а то как то скучно...
А сам что, или буквы кончились?
По словам Георгия Викулова, для успешной борьбы с вирусом необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить средства защиты
Ну социальная дистанция и так соблюдается, хочешь не хочешь - кто по богаче у того всё получше, а кто победнее у того похуже.
Ну а средства защиты где взять-то, население не обеспечили, самим приобретать не по карману да и негде вобщем-то в продаже нет их.
"У нас должны быть более существенные штрафы"
Имитация кипучей деятельности заботы о здоровье граждан
25.11.2020 09:35
-меcный-
А сам что, или буквы кончились?
Так я масочный режим железно соблюдаю. Просто люблю твои сказки почитать.