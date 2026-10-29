С верхних этажей премиального комплекса можно рассмотреть исторический центр, знаковые здания и знакомые улицы с непривычного ракурса

29 октября 2026, 08:00, ИА Амител erid: 2W5zFG7h4ev

Барнаул с высоты "Сахаров Парка" / Фото: Семен Рогожников

С верхних этажей премиальных резиденций "Сахаров Парка" Барнаул предстает с непривычного ракурса — в единой панораме соединяются исторический центр, деловые кварталы и знаковые достопримечательности. Благодаря высоте комплекса и его расположению в самом сердце краевой столицы живописные виды органично дополнят интерьер. Для резидентов они станут частью каждого дня — от утреннего кофе с первыми лучами солнца до уютного ужина под мерцание вечерних городских огней.

Город, который всегда перед глазами

Из окон можно любоваться сразу двумя частями Барнаула — исторической и деловой. В поле зрения попадают Алтайский краевой театр драмы имени В. М. Шукшина, здание краевой администрации, центральные кварталы и Нагорный парк. Знакомые улицы складываются в единую панораму, в которой историческая архитектура соседствует с современными зданиями.

Особенность "Сахаров Парка" — его место в городской застройке. Благодаря удачному расположению комплекса даже новые дома не смогут закрыть панораму с верхних этажей. Городской ландшафт останется частью жилого пространства и после дальнейшего развития Барнаула.

"Сахаров Парк" / Фото: Семен Рогожников

Когда вид становится частью интерьера

Архитекторы спроектировали резиденции так, чтобы городские пейзажи органично дополняли интерьер. Чем выше этаж, тем больше площадь остекления, а в пентхаусах прозрачные конструкции практически заменяют часть стены.

Такое решение наполняет помещения дневным светом и создает ощущение простора. А панорама за стеклом постоянно преображается в зависимости от погоды, времени суток и сезона, каждый раз придавая обстановке новое настроение.

"Сахаров Парк" / Фото: Семен Рогожников

Премиальный уровень — не только в видах

"Сахаров Парк" объединит три 16-этажные Башни и трехэтажные Секции. Помимо жилых резиденций, в проекте запланировали подземный паркинг, коммерческие помещения и благоустроенные общественные пространства, доступные только владельцам.

Архитектура проекта строится на сочетании нескольких видов кирпичной кладки, а инженерные решения разработаны с учетом требований к современному жилому комплексу высокого класса.

Как ранее сообщал amic.ru, комплекс первым в Алтайском крае получил платиновый статус Urban Grade ("Урбан Грейд") — высшую оценку независимой сертификации премиального жилья.

Проектная декларация на сайте наш.дом.рф . Застройщик — ООО СЗ "Домстрой-Барнаул22".

Центр продаж резиденций "Сахаров Парк"

График работы: пн-пт — 09:00–18:00; сб-вс — по предварительной договоренности

Адрес: пр. Социалистический, 109

Тел.: +7 (3852) 570-777

СайтИП Андреева Е. А.

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