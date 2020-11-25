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Такой день. Просроченная еда в школьных столовых и дешевеющее отопление в Барнауле

, ИА "Амител"
Главное за 25 ноября
Фото: unsplash.com

Фото: unsplash.com

Amic.ru – о главных событиях в Алтайском крае за 25 ноября. Без коронавируса.

Барнаульская прокуратура выявила нарушения организации питания в образовательных организациях города. Проверка показала отсутствие необходимого оборудования, использование просроченных продуктов и остатков от предыдущего приема пищи.

Тариф на тепловую энергию в Барнауле с 1 июля 2021 года уменьшится на 109 рублей за гигакалорию. Благодаря этому каждый месяц отопительного сезона горожане будут экономить порядка 100-200 рублей.

Именем алтайского летчика Олега Пешкова назвали стоянку самолетов на сирийской базе ВКС. Памятная табличка появилась напротив ангара, где стоял его бомбардировщик.

Минэнерго Казахстана рассматривает возможность газификации восточных регионов страны за счет строительства газопровода из России через Алтайский край. Для проработки проекта уже создали специальную рабочую группу.

Художник Евгений Зубков опубликовал в соцсетях арты, на которых представил альтернативную версию Человека-паука в реалиях сибирской провинции. Иллюстратор рассказал, что придумал супергероя еще в детстве, когда жил в Алейске.

Правоохранители четыре часа выслеживали браконьера с тушей косули в Алтайском крае. Вместе с трофеем у злоумышленника изъяли оружие и более дюжины патронов.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей

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