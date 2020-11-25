Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 227 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 68 из них – барнаульцы. За все время в регионе заразился 25 001 человек, в том числе 1744 ребенка.

Коронавирусом переболели 21 570 жителей региона, причем 230 пациентов выписывали из больниц за последние сутки. На лечении в госпиталях находятся 2318 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 608 пациентов, из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 852 бессимптомных вирусоносителя и 846 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся или долечиваются на дому.

За время пандемии скончались 1050 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 522 случаях.