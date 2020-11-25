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Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 241

, ИА "Амител"
Главное о COVID-19 за сутки
Дом / Фото: pixabay.com

Дом / Фото: pixabay.com

Число инфицированных в Алтайском крае перевалило за 25 тысяч. В регионе могут ввести новые ковидные ограничения, а в оперштабе сказали не верить фейкам об отмене масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.

1
Сколько заболевших COVID-19 в Алтайском крае?

Еще 227 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 68 из них – барнаульцы. За все время в регионе заразился 25 001 человек, в том числе 1744 ребенка.

Коронавирусом переболели 21 570 жителей региона, причем 230 пациентов выписывали из больниц за последние сутки. На лечении в госпиталях находятся 2318 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 608 пациентов, из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 852 бессимптомных вирусоносителя и 846 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся или долечиваются на дому.

За время пандемии скончались 1050 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 522 случаях. 

2
Новые ковидные ограничения?

В регионе могут ввести новые ковидные ограничения. Об этом написал барнаульский общественник Геннадий Шейда, ссылаясь на доклад главы краевого Минздрава Дмитрия Попова и вице-губернатора Игоря Степаненко.

"Несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируется расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет", – написал общественник.

По его словам, ключевая задача властей – минимизировать рост заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.

Кстати, ранее сообщалось, что оперштаб Алтайского края готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.

3
Бесплатные лекарства пока не выдают

В Алтайский край пока пришли не все препараты для зараженных коронавирусом. Лекарства планируют бесплатно выдавать пациентам, которые лечатся дома. Но будет это не раньше конца ноября 2020.

"Выдача препаратов может начаться только при поступлении всех средств, которые вошли в схемы лечения. Поставщики разные, поэтому постепенно до конца месяца получим полный набор и начнем выдавать", – сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава.

Получить эти лекарства могут пациенты, у которых подтвержден коронавирус или вирусная пневмония, сходная с COVID-19, но они лечатся дома. Для этого им придется обратиться в поликлинику по месту жительства.

5
Масочный фейк

В краевом оперштабе призвали население не верить распространяемому в соцсетях "указу" об отмене масочного режима в России, который якобы подписал президент Владимир Путин.

"В нем говорится о том, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, и поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются. Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне. Все еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса", сказали в оперативном штабе.

Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим – его никто не отменял.

6
В качестве информационной профилактики

Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.

Об ограничениях и возможностях:

О деньгах:

О детях:

О работе:

О профилактике:

Об отдыхе и развлечениях:

Что еще почитать и посмотреть 25 ноября?

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Автор:
Евгения Родочинская Корреспондент

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