Число инфицированных в Алтайском крае перевалило за 25 тысяч. В регионе могут ввести новые ковидные ограничения, а в оперштабе сказали не верить фейкам об отмене масочного режима. Что еще вы пропустили из темы "Коронавирус на Алтае" – читайте в материале amic.ru.
Еще 227 жителей Алтайского края заболели коронавирусной инфекцией. 68 из них – барнаульцы. За все время в регионе заразился 25 001 человек, в том числе 1744 ребенка.
Коронавирусом переболели 21 570 жителей региона, причем 230 пациентов выписывали из больниц за последние сутки. На лечении в госпиталях находятся 2318 зараженных. Тяжелое течение болезни наблюдается у 608 пациентов, из них 166 подключены к аппаратам ИВЛ. Еще 852 бессимптомных вирусоносителя и 846 пациентов с вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, лечатся или долечиваются на дому.
За время пандемии скончались 1050 человек с COVID-19 (+15 за сутки). Коронавирусная инфекция стала причиной смерти в 522 случаях.
В регионе могут ввести новые ковидные ограничения. Об этом написал барнаульский общественник Геннадий Шейда, ссылаясь на доклад главы краевого Минздрава Дмитрия Попова и вице-губернатора Игоря Степаненко.
"Несмотря на достижение пика заболеваемости, ограничительные меры планируется расширить с 15 декабря, но о локдауне и более жестких запретах речи пока не идет", – написал общественник.
По его словам, ключевая задача властей – минимизировать рост заболеваемости до появления эффективных лекарств и вакцины.
Кстати, ранее сообщалось, что оперштаб Алтайского края готовит решение об ограничении проведения массовых новогодних мероприятий.
В Алтайский край пока пришли не все препараты для зараженных коронавирусом. Лекарства планируют бесплатно выдавать пациентам, которые лечатся дома. Но будет это не раньше конца ноября 2020.
"Выдача препаратов может начаться только при поступлении всех средств, которые вошли в схемы лечения. Поставщики разные, поэтому постепенно до конца месяца получим полный набор и начнем выдавать", – сообщили amic.ru в пресс-службе Минздрава.
Получить эти лекарства могут пациенты, у которых подтвержден коронавирус или вирусная пневмония, сходная с COVID-19, но они лечатся дома. Для этого им придется обратиться в поликлинику по месту жительства.
В краевом оперштабе призвали население не верить распространяемому в соцсетях "указу" об отмене масочного режима в России, который якобы подписал президент Владимир Путин.
"В нем говорится о том, что опасность заражения коронавирусной инфекцией снижается, и поэтому все постановления губернаторов по масочному режиму отменяются. Очевидно, что опасность заражения не снижается, а остается на прежнем уровне. Все еще необходимо соблюдать все ограничительные меры и использовать средства индивидуальной защиты, чтобы не допустить распространения коронавируса", сказали в оперативном штабе.
Поэтому продолжаем соблюдать масочный режим – его никто не отменял.
Amic.ru ежедневно обновляет подборку познавательных и актуальных материалов о коронавирусе, режиме самоизоляции, выплатах и многом другом.
Об ограничениях и возможностях:
- новые изменения в "коронавирусный" указ: как теперь живем;
- пенсионерам продлили самоизоляцию: что это значит;
- где необходимо носить маски и что в этом изменилось;
- куда звонить и что делать, если получил положительный результат;
- куда звонить в Барнауле, если нужна помощь врача;
- что делать, если контактировал с зараженным;
- мой родственник умер от коронавируса: что делать.
О деньгах:
- как наказывают за фейки о коронавирусе и нарушение карантина;
- какой штраф в Алтайском крае за нарушение масочного режима;
- как вернуть деньги за отмененный рейс;
- как быть, если сократили зарплату и навязали отпуск за свой счет;
- как получить выплаты на детей от 3 до 7 лет.
О детях:
- симптомы COVID-19 у детей: особенности и наблюдения врачей;
- нужно ли детям носить маски в общественном транспорте и магазине;
- сколько продлятся осенние каникулы 2020 в Алтайском крае.
О работе:
- как правильно возвращаться на работу во время пандемии;
- куда пожаловаться, если начальник не соблюдает профилактические меры;
- как организовать рабочий процесс в условиях пандемии.
О профилактике:
- как правильно носить перчатки, чтобы не заразиться коронавирусом;
- как правильно носить маску и где именно она нужна;
- что делать, чтобы не заболеть коронавирусной инфекцией, и какие меры помогут существенно снизить риск заражения;
- как сделать медицинскую маску, если в аптеке нет;
- с какого возраста нужно носить медицинскую маску.
Об отдыхе и развлечениях:
- как работают кинотеатры и бассейны;
- как обслужат клиентов кафе и рестораны после послабления мер профилактики;
- как будем отдыхать в 2021 году и сколько дней продлятся новогодние праздники.
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