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Школьный автобус с детьми перевернулся в кювет в Чувашии

, ИА "Амител"
В салоне находились девять учеников и учитель

Фото: пресс-служба МВД по Чувашской республике

Водитель школьного автобуса не справился с управлением и допустил опрокидывание транспорта в кювет, сообщает пресс-служба МВД по Чувашской республике.

"На момент ДТП в салоне находились 9 учащихся в сопровождении педагога, никто из них серьезно не пострадал", — уточнили в полиции.

Авария произошла рядом с деревней Пизенеры Аликовского района. В ПАЗе находились как младшеклассники, так и старшеклассники.

За медицинской помощью обратились водитель автобуса и педагог.

По факту аварии правоохранители проводят проверку. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства случившегося.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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