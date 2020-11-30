Еще 62 новых случая COVID-19 выявили в Республике Алтай

За прошедшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили 62 новых случая COVID-19, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с коронавирусом.

Инфекцию выявили у 21 жителя Шебалинского района, в том числе у двух детей; у 12 жителей города Горно-Алтайска; у 10 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у девяти жителей Чойского района; у пяти жителей Майминского района; у трех жителей Онгудайского района; у одного жителя Усть-Канского района; у одного жителя Чемальского района.

Таким образом, общее число зараженных достигло 11 340. Выздоровели 9513 человек, в том числе 57 – за последние сутки.