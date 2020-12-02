Еще двое больных COVID-19 умерли в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай скончались еще два человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Ушли из жизни 75-летний житель Чойского района и 68-летний житель Горно-Алтайска. Кроме того, патологоанатомы подтвердили, что умершая 14 ноября 88-летняя жительница Чемальского района скончалась от коронавируса. Таким образом, общее количество летальных случаев у пациентов с ковидом достигло 114.

Лабораторно подтвердили еще 107 новых случаев заражения коронавирусом.

Инфекцию выявили у 18 жителей Шебалинского района, в том числе у трех детей; у 17 жителей города Горно-Алтайска, в том числе у пяти детей; у 16 жителей Кош-Агачского района; у 16 жителей Майминского района; у 11 жителей Усть-Коксинского района, в том числе у двух детей; у восьми жителей Чойского района, в том числе у двух детей; у семи жителей Онгудайского района, в том числе у одного ребенка; у семи жителей Улаганского района, в том числе у трех детей; у пяти жителей Усть-Канского района; у двух жителей Турочакского района, в том числе у одного ребенка.

Таким образом, общее число больных в Горном Алтае достигло 11 501. Выздоровели 10 209 человек, в том числе 334 – за последние сутки.