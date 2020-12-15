Рубцовчанка отдала более 250 тысяч рублей в надежде получить компенсацию за мазь

Жительница Рубцовска отдала мошенникам более 250 тысяч рублей за обещание вернуть деньги за бесполезную мазь для лечения суставов. Женщина в течение месяца высылала средства злоумышленникам, которые обещали ей 8 млн рублей компенсации.

Как пишет пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 58-летняя рубцовчанка в 2018 году заказала через интернет-магазин мазь для лечения суставов. По словам женщины, от препарата она не почувствовала никакого эффекта, а потому потребовала вернуть деньги.

Консультант стал убеждать женщину приобрести еще одну упаковку, поскольку лекарственное средство якобы имеет накопительный эффект, однако та отказалась от покупки.

В ноябре 2020 года горожанке позвонила неизвестная, которая представилась следователем из Москвы. Злоумышленница сообщила, что сейчас она расследует уголовное дело по факту мошенничества одного известного центра здоровья, ранее занимавшегося продажей различных лекарственных препаратов. "Следователь" сообщила все данные рубцовчанки и детали заказа, и рассказала, что ей положено возмещение ущерба и моральная компенсация в 10-кратном размере. Для начала работы ей нужен был только подписанный бланк.

Женщина согласилась с предложением злоумышленницы, подписала якобы необходимые документы и отправила их в Москву, оплатив "транспортные расходы". Через некоторое время с пенсионеркой связался мужчина, который представился адвокатом. Он объяснил, что за защиту интересов ему необходимо получить предоплату в размере 10800 рублей.

Через пару дней злоумышленник сообщил, что состоялся суд и рубцовчанке назначили 8 млн рублей компенсации. Спустя некоторое время ей позвонили "сотрудники банка", которым удалось уговорить женщину перевести на банковские счета почти 250 тысяч рублей.

После этого женщина поняла, что все это время ее обманывали, и обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного группой лиц по предварительному сговору.