Барнаульцы встретили чилийских альпак с поцелуями и объятиями. Фото

Милейшие создания ждут жителей города в парке "Арлекино"

28 мая 2026, 10:49, Александра Стаценко

Парк с альпаками в Барнауле / Фото: Александра Стаценко

В парке "Арлекино" открылась уникальная парк-ферма "Пача Мама". На ней живут очаровательные и неописуемо пушистые чилийские альпаки и французские кролики. Корреспондент amic.ru поближе познакомился с заморскими гостями и запечатлел, как барнаульцы приняли дружелюбных зверей.

Для посетителей в парке проводят экскурсии, объясняют, как подружиться с альпаками, и дают ценную "валюту" — морковь. Именно благодаря ей можно завоевать любовь элегантных животных.

Парк с альпаками в Барнауле / Фото: Александра Стаценко

Прежде чем накормить альпак маленькими кусочками моркови, нужно запомнить: пушистики не любят, когда их трогают за голову, хвостик и заднее место. Иначе они могут испугаться и больно боднуть. Но чилийские звери очень тактильные и любят объятия. Если соблюдать эти правила, они станут вашими лучшими друзьями.

«Это 13-й город, где открылась парк-ферма "Пача Мама". Любители животных приходят провести время с альпаками в Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и не только. А история началась в Воронеже, именно там впервые появился первый дом для альпак, где они могут каждый день принимать гостей», — рассказала управляющая фермой Елена.

Самый главный в стае из десяти альпак — рыжий альфа-самец Ирис. В свое время девочки выбрали его вожаком и не отходят от него ни на шаг. Выделяется среди красавиц подстриженная Шоколадка. Альпак стригут раз в год, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей стильной шубке.

Кроме альпак, на парк-ферме живут застенчивые кролики породы французский баран. Название выбрано не случайно: эти пушистики крупнее своих сородичей. Самый тяжелый в мире кролик этой породы весил 25 кг.

Пока маленькие крольчата живут в огороженном домике, но когда они вырастут, барнаульцы смогут поближе с ним познакомиться и даже угостить их морковкой.

«Скоро на ферму привезут козочек. А пока барнаульцы могут провести время с Джиджи, Черничкой, Афанасием, Ирисом и другими альпаками, а также со взрослыми кроликами: Борисом, Фионой-Фиалкой и Корицей», — отметили в парк-ферме.

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