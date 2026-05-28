Барнаульцы встретили чилийских альпак с поцелуями и объятиями. Фото
Милейшие создания ждут жителей города в парке "Арлекино"
28 мая 2026, 10:49, Александра Стаценко
В парке "Арлекино" открылась уникальная парк-ферма "Пача Мама". На ней живут очаровательные и неописуемо пушистые чилийские альпаки и французские кролики. Корреспондент amic.ru поближе познакомился с заморскими гостями и запечатлел, как барнаульцы приняли дружелюбных зверей.
Для посетителей в парке проводят экскурсии, объясняют, как подружиться с альпаками, и дают ценную "валюту" — морковь. Именно благодаря ей можно завоевать любовь элегантных животных.
Прежде чем накормить альпак маленькими кусочками моркови, нужно запомнить: пушистики не любят, когда их трогают за голову, хвостик и заднее место. Иначе они могут испугаться и больно боднуть. Но чилийские звери очень тактильные и любят объятия. Если соблюдать эти правила, они станут вашими лучшими друзьями.
«Это 13-й город, где открылась парк-ферма "Пача Мама". Любители животных приходят провести время с альпаками в Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и не только. А история началась в Воронеже, именно там впервые появился первый дом для альпак, где они могут каждый день принимать гостей», — рассказала управляющая фермой Елена.
Самый главный в стае из десяти альпак — рыжий альфа-самец Ирис. В свое время девочки выбрали его вожаком и не отходят от него ни на шаг. Выделяется среди красавиц подстриженная Шоколадка. Альпак стригут раз в год, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей стильной шубке.
Кроме альпак, на парк-ферме живут застенчивые кролики породы французский баран. Название выбрано не случайно: эти пушистики крупнее своих сородичей. Самый тяжелый в мире кролик этой породы весил 25 кг.
Пока маленькие крольчата живут в огороженном домике, но когда они вырастут, барнаульцы смогут поближе с ним познакомиться и даже угостить их морковкой.
«Скоро на ферму привезут козочек. А пока барнаульцы могут провести время с Джиджи, Черничкой, Афанасием, Ирисом и другими альпаками, а также со взрослыми кроликами: Борисом, Фионой-Фиалкой и Корицей», — отметили в парк-ферме.
Цены на билеты:
- взрослый в будний день — 800 рублей;
- взрослый в выходной день — 900 рублей;
- детский — 700 рублей.
10:58:02 28-05-2026
классные
11:02:30 28-05-2026
И ласковые, и на морду милые. А там еще какие-то кролики ушастые
11:14:01 28-05-2026
интересно, а куда используют шерсть после стрижки?
11:19:21 28-05-2026
и эти люди осуждают меня что чмокаю в макушку свою кошку
11:23:49 28-05-2026
фу.
11:37:14 28-05-2026
Сначала чмокают кого попало, потом лечатся неизвестно от чего😜 тоже фу.
21:06:09 28-05-2026
Гость (11:37:14 28-05-2026) Сначала чмокают кого попало, потом лечатся неизвестно от чег... Чётко по делу)))
11:52:22 28-05-2026
В воскресенье в этнопарк едем покормить альпак, правда, кто это вобще? я не знаю😆
12:16:04 28-05-2026
вот так очередная пандемия и начнется
14:56:31 28-05-2026
Альпаки очаровательные. Но разве можно кормить их с утра до вечера? Да и тискать тоже. Контактные зоопарки отнюдь не благо для животных.