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Барнаульцы встретили чилийских альпак с поцелуями и объятиями. Фото

Милейшие создания ждут жителей города в парке "Арлекино"

28 мая 2026, 10:49, Александра Стаценко

Парк с альпаками в Барнауле / Фото: Александра Стаценко
Парк с альпаками в Барнауле / Фото: Александра Стаценко

В парке "Арлекино" открылась уникальная парк-ферма "Пача Мама". На ней живут очаровательные и неописуемо пушистые чилийские альпаки и французские кролики. Корреспондент amic.ru поближе познакомился с заморскими гостями и запечатлел, как барнаульцы приняли дружелюбных зверей. 

Для посетителей в парке проводят экскурсии, объясняют, как подружиться с альпаками, и дают ценную "валюту" — морковь. Именно благодаря ей можно завоевать любовь элегантных животных. 

Парк с альпаками в Барнауле / Фото: Александра Стаценко

Прежде чем накормить альпак маленькими кусочками моркови, нужно запомнить: пушистики не любят, когда их трогают за голову, хвостик и заднее место. Иначе они могут испугаться и больно боднуть. Но чилийские звери очень тактильные и любят объятия. Если соблюдать эти правила, они станут вашими лучшими друзьями. 

«Это 13-й город, где открылась парк-ферма "Пача Мама". Любители животных приходят провести время с альпаками в Сочи, Казани, Ростове-на-Дону и не только. А история началась в Воронеже, именно там впервые появился первый дом для альпак, где они могут каждый день принимать гостей», — рассказала управляющая фермой Елена. 

Самый главный в стае из десяти альпак — рыжий альфа-самец Ирис. В свое время девочки выбрали его вожаком и не отходят от него ни на шаг. Выделяется среди красавиц подстриженная Шоколадка. Альпак стригут раз в год, чтобы они чувствовали себя комфортно в своей стильной шубке. 

Кроме альпак, на парк-ферме живут застенчивые кролики породы французский баран. Название выбрано не случайно: эти пушистики крупнее своих сородичей. Самый тяжелый в мире кролик этой породы весил 25 кг. 

Пока маленькие крольчата живут в огороженном домике, но когда они вырастут, барнаульцы смогут поближе с ним познакомиться и даже угостить их морковкой. 

«Скоро на ферму привезут козочек. А пока барнаульцы могут провести время с Джиджи, Черничкой, Афанасием, Ирисом и другими альпаками, а также со взрослыми кроликами: Борисом, Фионой-Фиалкой и Корицей», — отметили в парк-ферме. 

Цены на билеты: 

  • взрослый в будний день — 800 рублей;
  • взрослый в выходной день — 900 рублей;
  • детский — 700 рублей.

Барнаул Алтайский край Хорошие новости животные
       

Комментарии 10

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Гость

10:58:02 28-05-2026

классные

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Гость

11:02:30 28-05-2026

И ласковые, и на морду милые. А там еще какие-то кролики ушастые

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гость

11:14:01 28-05-2026

интересно, а куда используют шерсть после стрижки?

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Гость

11:19:21 28-05-2026

и эти люди осуждают меня что чмокаю в макушку свою кошку

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Мусик

11:23:49 28-05-2026

фу.

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Гость

11:37:14 28-05-2026

Сначала чмокают кого попало, потом лечатся неизвестно от чего😜 тоже фу.

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гость

21:06:09 28-05-2026

Гость (11:37:14 28-05-2026) Сначала чмокают кого попало, потом лечатся неизвестно от чег... Чётко по делу)))

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Гость

11:52:22 28-05-2026

В воскресенье в этнопарк едем покормить альпак, правда, кто это вобще? я не знаю😆

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мимопроходил

12:16:04 28-05-2026

вот так очередная пандемия и начнется

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Гостья

14:56:31 28-05-2026

Альпаки очаровательные. Но разве можно кормить их с утра до вечера? Да и тискать тоже. Контактные зоопарки отнюдь не благо для животных.

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