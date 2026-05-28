Такой день. Отчет Виктора Томенко и дело по факту утопления 11-летнего мальчика

О главных событиях на Алтае за 28 мая

28 мая 2026, 23:54, ИА Амител

Такой день. Барнаул / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В 2025 году зарплата жителей Алтайского края росла быстрее, чем во многих других регионах, а сумма средств, направленных на меры социальной поддержки населения, превысила 73,5 млрд рублей. Об этих и других успехах команды краевых властей отчитался перед депутатами АКЗС на сессии 28 мая глава региона Виктор Томенко.

«Мы хотели бы поговорить о перспективах» — такими словами руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов прокомментировал отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства региона за 2025 год. Кстати, сам отчет правительства партия поддержала, указав, что год выдался непростым.

В Алтайском крае мошенник обманул 68-летнюю жительницу Мамонтовского района, используя методы убеждения и эмоционального контроля, сообщает региональное МВД.

В микрорайоне Зеленый Клин загорелся маршрутный автобус, сообщает пресс-служба МЧС Алтайского края. Пассажиры вышли из него самостоятельно еще до прибытия специалистов.

Пламя охватило около 20 квадратных метров. Огонь тушили семь пожарных на двух автоцистернах. Никто не пострадал.

В Алтайском крае возбуждено уголовное дело по факту утопления 11-летнего мальчика в Смоленском районе, сообщает региональный СК. Трагический случай произошел в четверг днем, 28 мая. Несколько подростков, несмотря на запрет родителей, пришли на берег реки Поперечной.

«Дети зашли в воду и стали бродить недалеко от берега. Один из мальчиков оступился и провалился в яму, после чего ушел под воду и утонул», — рассказали в ведомстве.