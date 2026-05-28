В Госдуме выступили против повышения максимальной скорости на трассах
Павел Федяев напомнил, что на трассах первой категории уже разрешено 130 км/ч, а с учетом нештрафуемого порога — почти 150 км/ч, чего более чем достаточно
28 мая 2026, 10:27, ИА Амител
Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия") в беседе с ТАСС заявил, что увеличивать максимальную разрешенную скорость на российских дорогах не следует. По его словам, действующих ограничений вполне достаточно, особенно с учетом климатических особенностей страны.
«Увеличивать максимально разрешенную скорость точно не стоит. У нас на трассах первой категории, а мы таких дорог построили достаточно много в последнее время, разрешенная скорость уже 130 км/ч. При нештрафуемом пороге в 20 км/ч можно ехать там 149 км/ч, этого вполне достаточно. Потом, давайте не забывать, что у нас многосезонная, многоклиматическая страна. И в разные сезоны одна и та же чуть более высокая скорость опасна по-разному», — отметил депутат.
При этом Федяев признал, что иногда возникают вопросы к необоснованному занижению скорости на качественных трассах.
«Встречаются ситуации, когда непонятно, почему на четырехполосной трассе первой категории неожиданно идет снижение до, например, 40 км/ч, 60 км/ч. Тут вопросы есть, но их надо отрабатывать отдельно», — подчеркнул парламентарий.
По ПДД в населенных пунктах максимальная скорость составляет 60 км/ч (в жилых зонах — 20 км/ч), но местные власти могут увеличивать ее на отдельных участках. Вне городов на обычных дорогах лимит — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч, а по решению собственников при соблюдении необходимых условий скорость может быть повышена до 130 км/ч.
10:43:04 28-05-2026
Сколько трасс первой категории за Уралом?)))
11:00:21 28-05-2026
Гость (10:43:04 28-05-2026) Сколько трасс первой категории за Уралом?)))... За Уралом если дорога хотя бы отсыпана щебёнкой - это уже трасса чудная и дорога дивная, божественная категория однозначно.
10:47:31 28-05-2026
"У нас на трассах первой категории, а мы таких дорог построили достаточно много..." - ни одной! А там где ты их построил страна московия.
10:55:20 28-05-2026
Мало того что в центральной части страны объявили ПОЛНЫЙ запрет на полёты частной авиации (пару частников вальнули в целях безопасности по недоразумению), так ещё и на трассах летать запрещают.
11:05:34 28-05-2026
Гость (10:55:20 28-05-2026) Мало того что в центральной части страны объявили ПОЛНЫЙ зап... Причём большие ежегодные налоги на частные самолёты никто не отменял))) Платить плати, но летать запрещено )))
12:20:59 28-05-2026
Гость (11:05:34 28-05-2026) Причём большие ежегодные налоги на частные самолёты никто не... у вас самолет простаивает, переживаете ? )))
11:37:16 28-05-2026
В Кузбассе есть небольшлй участок, где разрешено до 130.
12:08:01 28-05-2026
Да очень странно когда на Чуйском 90 - 70 - 50 - зона 40 - конец зоны 40 - 70 -50 и всё за 1км
Вообще странно улучшают вроде дорогу, но куча 50- 70 ограничений