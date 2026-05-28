В Госдуме выступили против повышения максимальной скорости на трассах

Павел Федяев напомнил, что на трассах первой категории уже разрешено 130 км/ч, а с учетом нештрафуемого порога — почти 150 км/ч, чего более чем достаточно

28 мая 2026, 10:27, ИА Амител

Трасса / Фото: amic.ru

Первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев ("Единая Россия") в беседе с ТАСС заявил, что увеличивать максимальную разрешенную скорость на российских дорогах не следует. По его словам, действующих ограничений вполне достаточно, особенно с учетом климатических особенностей страны.

«Увеличивать максимально разрешенную скорость точно не стоит. У нас на трассах первой категории, а мы таких дорог построили достаточно много в последнее время, разрешенная скорость уже 130 км/ч. При нештрафуемом пороге в 20 км/ч можно ехать там 149 км/ч, этого вполне достаточно. Потом, давайте не забывать, что у нас многосезонная, многоклиматическая страна. И в разные сезоны одна и та же чуть более высокая скорость опасна по-разному», — отметил депутат.

При этом Федяев признал, что иногда возникают вопросы к необоснованному занижению скорости на качественных трассах.

«Встречаются ситуации, когда непонятно, почему на четырехполосной трассе первой категории неожиданно идет снижение до, например, 40 км/ч, 60 км/ч. Тут вопросы есть, но их надо отрабатывать отдельно», — подчеркнул парламентарий.

По ПДД в населенных пунктах максимальная скорость составляет 60 км/ч (в жилых зонах — 20 км/ч), но местные власти могут увеличивать ее на отдельных участках. Вне городов на обычных дорогах лимит — 90 км/ч, на автомагистралях — 110 км/ч, а по решению собственников при соблюдении необходимых условий скорость может быть повышена до 130 км/ч.