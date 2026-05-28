В Госдуме предупредили о вирусах под видом ответов на ЕГЭ и ОГЭ

Мошенники обещают "готовые задания", но вместо этого заражают устройство и получают доступ к банковским приложениям и личным данным

28 мая 2026, 11:28, ИА Амител

Мошенник звонит по телефону / Фото: создано с помощью Kandinsky / amic.ru

Член комитета Госдумы по информационной политике, федеральный координатор проекта "Цифровая Россия" ("Единая Россия") Антон Немкин в беседе с РИА Новости рассказал о новой волне мошеннических схем, нацеленных на выпускников. Под видом готовых ответов на ЕГЭ и ОГЭ злоумышленники распространяют вредоносные программы, которые открывают им доступ к банковским приложениям и персональным данным.

«В преддверии ЕГЭ и ОГЭ традиционно возрастает количество предложений о "готовых ответах", "сливах заданий" и "гарантированной помощи" на экзаменах. Мошенники используют эту тему не только для выманивания денег, но и для заражения устройств», — пояснил депутат.

Аферисты создают фальшивые сайты, Telegram-каналы или группы в соцсетях, где обещают "настоящие ответы". После оплаты или перехода по ссылке пользователю предлагают скачать архив с заданиями, но внутри оказывается вирус, способный похитить данные банковских приложений, аккаунтов в соцсетях и другую конфиденциальную информацию.

«Обещание "легкого способа" сдать экзамен снижает критическое восприятие информации, а желание быстро получить ответы заставляет игнорировать правила цифровой безопасности», — предупредил Немкин.

Он подчеркнул: никаких официальных ответов ЕГЭ и ОГЭ до экзаменов в открытом доступе не существует. Все подобные предложения — либо мошенничество, либо попытка заражения устройств.

В период экзаменационной кампании особенно важно проводить разъяснительную работу с подростками. Немкин призвал родителей объяснять детям, что попытка воспользоваться "сливами" может обернуться не помощью на экзамене, а серьезными — в том числе финансовыми — потерями.

Также он посоветовал избегать скачивания файлов из сомнительных источников, не переходить по подозрительным ссылкам и использовать антивирусное программное обеспечение.