"ЗаБег.РФ" в Барнауле помогли провести около 100 волонтеров

Главный беговой старт страны объединил в России более 220 тысяч участников

28 мая 2026, 12:00, ИА Амител

"ЗаБег.РФ" в Барнауле / Фото: Евгений Петров

23 мая в Барнауле в десятый раз прошел всероссийский полумарафон "ЗаБег.РФ". Юбилейный сезон проекта стал самым массовым за всю историю: синхронный старт в 11 часовых поясах, от Калининграда до Камчатки, собрал более 220 тысяч бегунов. В Алтайском крае в организации спортивного события помогали около 100 волонтеров.

Четыре дистанции и две тысячи участников

В Барнауле забег по традиции прошел по центральным улицам города. Участники могли выбрать из четырех дистанций: 1 км, 5 км, 10 км и 21,1 км. Каждый, кто финишировал, получил медаль, футболку, номер с чипом хронометража и подарки от партнеров.

В Алтайском крае "ЗаБег.РФ" проводят при поддержке регионального Минспорта. В подготовке и организации старта уже не первый год участвует ветеран СВО, кандидат в мастера спорта по легкой атлетике Егор Галкин.

По его словам, интерес жителей края к забегу заметно растет.

«"ЗаБег.РФ" в нашем регионе проходит третий раз. С 2024 года количество участников выросло с 1000 до 2000 — это показывает интерес жителей к спорту. Особая благодарность благотворительному фонду "Мой Алтай". Фонд закрыл волонтерское направление: изготовил футболки, кепки, предоставил эспандеры. Ребята остались очень довольны. И команда фонда тоже вышла на старт — это ценно. Видно, что сотрудники фонда действительно за добро. Будем работать дальше и выводить спорт в крае на новый уровень», — отметил Галкин.

"ЗаБег.РФ" в Барнауле / Фото: Евгений Петров

Кто помогал на трассе

Одной из главных опор большого спортивного дня стали добровольцы. Благотворительный фонд "Мой Алтай" второй год подряд выступил партнером забега, а в этом году помог собрать волонтерский корпус. В него вошли около 100 человек.

На старте, финише, в камере хранения, на пунктах питания и по всей трассе работали волонтеры фонда, участники студенческих отрядов Алтайского края, добровольцы Алтайского филиала Президентской академии и "Почты России".

Они помогали направлять поток бегунов, подсказывали маршрут, поддерживали участников и следили, чтобы на дистанциях все шло спокойно и организованно. Каждый доброволец получил фирменную форму от фонда.

«Забег — масштабное спортивное мероприятие, посвященное бегу и здоровому образу жизни. Я была очень рада стать частью его волонтерской команды и получить этот опыт. Хочется отметить отличную организацию: вся команда работала четко и слаженно. Огромное количество участников, море эмоций, энергии и, конечно же, приятные подарки от организаторов сделали этот день по-настоящему атмосферным», — рассказала волонтер "ЗаБег.РФ" из студенческого отряда проводников "Рассвет" Полина Никитина.

Добровольцам зачтут часы

Фонд "Мой Алтай" также разместил событие на платформе "Добро.РФ". Благодаря этому зарегистрированные волонтеры получат часы в свои волонтерские книжки. Это станет официальным подтверждением их участия в организации полумарафона.

"ЗаБег.РФ" в Барнауле снова показал, что в Алтайском крае много активных людей, готовых поддерживать спорт, здоровый образ жизни и большие городские события. А задача партнеров — помогать им раскрывать свой потенциал и делать полезные дела для региона.