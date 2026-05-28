"Сверхважные задачи". В ЛДПР предложили пересмотреть стратегию развития Алтайского края

Владимир Семенов подчеркнул, что необходимо найти действительно эффективные решения таких задач, как, например, создание комфортных условий для жизни и работы

28 мая 2026, 10:59, ИА Амител

Владимир Семенов в АКЗС / Фото: amic.ru

«Мы хотели бы поговорить о перспективах» — такими словами руководитель фракции ЛДПР в АКЗС Владимир Семенов прокомментировал отчет губернатора Алтайского края Виктора Томенко о работе правительства региона за 2025 год. Кстати, сам отчет правительства партия поддержала, указав, что год выдался непростым.

В частности, Семенов указал на необходимость "решительнее и быстрее пересмотреть стратегию развития Алтайского края", принятую в 2020 году.

«За время реализации стратегии население края уменьшилось на 200 тысяч человек. Мы теряем по одному среднестатистическому сельскому району в год. Алтайский край имеет коэффициент рождаемости 1,1. Межрегиональная миграционная динамика для края также отрицательная. Молодежь уезжает. А почему? А потому что не видит перспективы», — подчеркнул Семенов.

Он напомним, что в 2020 году Алтайский край вошел в десятку регионов с индивидуальной программой социально-экономического развития. Основная цель программы, реализуемой по инициативе президента России, — создать условия для опережающего развития территорий и улучшить их ключевые показатели. Для этого регионам выделяются из бюджета РФ дополнительные средства.

В 2025 году программу продлили, при этом из списка ушли Адыгея и Карелия, их заменили Кировская область и Хакассия.

«Алтайский край снова до 2030 года в списках догоняющих. И понятно, что плюсом один миллиард в год — это хорошо, но коренным образом на изменения он повлиять не может», — указал Семенов.

Он подчеркнул, что необходимо найти действительно эффективные решения таких задач, как развитие сельских территорий, возможность получения достойного образования, создание комфортных условий для жизни и работы, особенно молодежи.

«Все это сверхважные задачи, стоящие перед краевой властью. И эти задачи необходимо решать в первую очередь с федеральным центром. Краю нужна новая настоящая программа развития», — отметил парламентарий.

Семенов завершил свою речь словами председателя ЛДПР Леонида Слуцкого: "Россия больше, чем Москва. Качество жизни в регионах беспокоит большинство россиян, потому что Россия — не только Москва".