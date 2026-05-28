За отчет проголосовали 50 парламентариев, однако даже те, кто встретил доклад лояльно, не прошли мимо возможности указать на краевые проблемы

28 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Виктор Томенко на сессии АКЗС 28 мая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году зарплата жителей Алтайского края росла быстрее, чем во многих других регионах, а сумма средств, направленных на меры социальной поддержки населения, превысила 73,5 млрд рублей. Об этих и других успехах команды краевых властей отчитался перед депутатами АКЗС на сессии 28 мая глава региона Виктор Томенко. Парламентарии хотя и приняли отчет благосклонно, не упустили возможности указать на застаревшие проблемы региона, избрав главной "мишенью" для критики высокие тарифы ЖКХ.

Невзирая на трудности

Достижений у региона и команды краевых властей в 2025 году, согласно отчету губернатора, было немало. При этом хватало и препятствий на пути развития края. Связаны они были в основном с внешнеполитической ситуацией.

«Санкционная политика целого ряда недружественных стран, закрытие доступа на некоторые важные для нас рынки, усложненная логистика, жесткие меры финансовых властей, положение дел на рынке труда, изменения налогового законодательства», — перечислил барьеры Томенко.

Несмотря на все вышеперечисленное, в 2025 году регион остался одним из лидеров среди российских субъектов по росту заработной платы. Номинальная зарплата в крае выросла на 18,6% и составила 65 569 рублей, а в реальном выражении ее величина составила 108,3% от этого показателя в 2024 году.

Зарплата в реальном выражении — это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на заработанные деньги.Объем производства в регионе в денежном выражении составил 849,8 млрд рублей. Сельское хозяйство, вклад которого в стабильность экономики края был отмечен в материалах отчета отдельно, и вовсе ставило рекорды: зернобобовых культур в крае собрали 6,7 миллиона тонн, а масличных культур намолотили 3,5 миллиона тонн — больше всех в стране.

Сети и ресурсы

"Внутренние" успехи в развитии края, согласно выступлению главы региона, также были достаточно значительными. Как сообщил Томенко, в 2025 году Алтайский край включился в реализацию нового цикла национальных проектов.

«По итогам первого года работы уже набраны хорошие темпы строительства, ремонта и оснащения объектов социальной сферы, обновления коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий, ремонта дорог. Будем поддерживать их дальше», — заявил губернатор региона.

Краевые власти, по словам Томенко, прилагают все усилия для привлечения в регион каждого "дополнительного" рубля. Так, благодаря дням региона в Совете Федерации стало возможным строительство музыкальной и общеобразовательной школ в Барнауле, проведение капремонта одного из корпусов Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, а также развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

Большой объем работы прошел в 2025 году в сфере ЖКХ. В регионе, по данным отчета, проложили более 250 километров новых сетей коммунальной инфраструктуры, пробурили 53 скважины и установили 44 водонапорные башни.

«Поддерживался высокий уровень надежности в электроэнергетике, качество теплоснабжения улучшено для жителей 84 населенных пунктов, а водоснабжения — для жителей 118», — сообщил губернатор.

Общее число газифицированных населенных пунктов в крае дошло до 123. Например, к голубому топливу подключили село Бочкари Целинного района. 7,7 тысячи домовладений получили возможность подключиться к газу благодаря догазификации.

Кроме того, в 2025 году в Алтайском крае привели в нормативное состояние более 950 километров автомобильных дорог. Главными транспортными объектами стали развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного и путепровод в Панкрушихинском районе. Продолжилось и обновление общественного транспорта: регион приобрел 6 трамваев, 19 троллейбусов и 28 автобусов для муниципальных образований.

Помощь нуждающимся

Общий объем финансирования социальной поддержки для жителей региона достиг показателя 73,5 млрд рублей. В крае действует уже 106 различных мер помощи, 29 из которых охватывают семьи с детьми. Среди новых мер, появившихся в 2025 году, — единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей, выплата для студентов-"очников" при постановке на учет по беременности и компенсация аренды жилья для молодых семей с детьми.

Усиливали власти и работу в области поддержки участников СВО и их семей. На эти цели, как подчеркнул глава региона, в регионе направили более 16 млрд рублей. Активно оказывалась и нефинансовая поддержка.

«Получение новой профессии, квотирование рабочих мест, заключение социальных контрактов, юридическая поддержка, санаторное лечение — по всем направлениям идет работа», — перечислил доступные бойцам механизмы непрямой помощи глава региона.

Вместе против тарифов

Четыре из пяти фракций краевого парламента поддержали отчет. При этом депутаты — в особенности представители оппозиции — не упустили возможности высказать собственные замечания к работе властей (и даже сделать явно предвыборные заявления). Среди самых острых проблем региона политики практически единогласно выделили высокие коммунальные тарифы: по ним прошлись практически все выступавшие.

«Многое сделано для участников СВО и их семей. Фактически по росту числа мер поддержки и их приоритетности данное направление можно считать одним из главных в работе власти, при этом правительству удалось исполнить в полном объеме практически все свои текущие обязательства и по другим направлениям. По ряду ключевых показателей край опережает другие субъекты РФ и, в первую очередь, по динамике роста средней зарплаты», — отметил успехи команды Томенко глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

При этом политик тут же добавил и "ложку дегтя": хотя в 2025 году регион по величине зарплаты и поднялся на пять пунктов в федеральном рейтинге, он занимает там 70-е место, гордиться которым явно не стоит.

«Тарифы [ЖКХ] растут, платежи становятся непосильными для большого числа жителей края, при этом качество услуг, их доступность, изношенность сетей вызывают отдельную озабоченность. В 2017-м отдали в концессию барнаульские сети с износом 75%, сегодня имеем износ 74%, и понятно, что изменять ситуацию, заложив все затраты в тариф для населения, недопустимо», — "открыл" благодатную тему коммунальных проблем Семенов.

Эсеры, судя по выступлению лидера фракции Александра Молотова, недовольны тем, как в регионе распоряжаются бюджетом, а также "качеством управленческих решений".

По словам Молотова, в регионе необходимо минимизировать число непопулярных инициатив, к которым он отнес весьма разноплановые законодательные новшества: переход к одноуровневой системе местного самоуправления и запрет на продажу бензина несовершеннолетним.

«Правительству Алтайского края необходимо предпринимать активные и оперативные меры, которые будут способствовать как минимум нивелированию негативных последствий, сопутствующих экономическим проблемам», — заявил Молотов.

Присоединился к критике тарифов и комросс Владимир Козловский, выстроивший вокруг этой проблемы практически все свое выступление. А руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов озвучил абсолютно ожидаемую для "старшей" компартии в АКЗС позицию: отчет коммунисты не приняли, работой властей недовольны, а прозвучавшие в нем данные у КПРФ, мягко говоря, вызвали сомнения.

Сохранять устойчивость

Последним по хронологии, но уж точно не по значимости среди выступлений от имени фракций, стал комментарий лидера фракции "Единой России" Сергея Приба. В какой-то мере именно он и поставил точку в обсуждении.

«Сегодняшний отчет — подтверждение тому, что даже в сложнейших условиях можно сохранять устойчивость и двигаться дальше», — заявил депутат.

Приб отметил: экономические условия стали сложнее, однако регион все равно выстоял. При этом в прогнозах на будущее, по словам политика, оптимизм неуместен. К работе "первого лица" региона у единороссов нареканий нет.

«В долгосрочной перспективе мы понимаем: все решения, принятые Виктором Петровичем [Томенко], были правильными. Мы полностью поддерживаем губернатора, а фракция "Единая Россия" консолидировано голосует за отчет», — подытожил свое выступление Приб.

В итоге отчет главы региона поддержали 50 депутатов из 62 присутствовавших на сессии.

Напомним, своими глазами увидеть, какой была атмосфера на "отчетной" сессии АКЗС 28 мая, можно увидеть в фоторепортаже amic.ru.