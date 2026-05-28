НОВОСТИОбщество

Успехи вопреки. Виктор Томенко отчитался перед АКЗС о работе краевых властей в 2025 году

За отчет проголосовали 50 парламентариев, однако даже те, кто встретил доклад лояльно, не прошли мимо возможности указать на краевые проблемы

28 мая 2026, 15:45, ИА Амител

Виктор Томенко на сессии АКЗС 28 мая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Виктор Томенко на сессии АКЗС 28 мая / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В 2025 году зарплата жителей Алтайского края росла быстрее, чем во многих других регионах, а сумма средств, направленных на меры социальной поддержки населения, превысила 73,5 млрд рублей. Об этих и других успехах команды краевых властей отчитался перед депутатами АКЗС на сессии 28 мая глава региона Виктор Томенко. Парламентарии хотя и приняли отчет благосклонно, не упустили возможности указать на застаревшие проблемы региона, избрав главной "мишенью" для критики высокие тарифы ЖКХ.

Невзирая на трудности

Достижений у региона и команды краевых властей в 2025 году, согласно отчету губернатора, было немало. При этом хватало и препятствий на пути развития края. Связаны они были в основном с внешнеполитической ситуацией.

«Санкционная политика целого ряда недружественных стран, закрытие доступа на некоторые важные для нас рынки, усложненная логистика, жесткие меры финансовых властей, положение дел на рынке труда, изменения налогового законодательства», — перечислил барьеры Томенко.

Несмотря на все вышеперечисленное, в 2025 году регион остался одним из лидеров среди российских субъектов по росту заработной платы. Номинальная зарплата в крае выросла на 18,6% и составила 65 569 рублей, а в реальном выражении ее величина составила 108,3% от этого показателя в 2024 году.

Зарплата в реальном выражении — это количество товаров и услуг, которые можно приобрести на заработанные деньги.Объем производства в регионе в денежном выражении составил 849,8 млрд рублей. Сельское хозяйство, вклад которого в стабильность экономики края был отмечен в материалах отчета отдельно, и вовсе ставило рекорды: зернобобовых культур в крае собрали 6,7 миллиона тонн, а масличных культур намолотили 3,5 миллиона тонн — больше всех в стране.

Владимир Семенов в АКЗС / Фото: amic.ru

"Сверхважные задачи". В ЛДПР предложили пересмотреть стратегию развития Алтайского края

Владимир Семенов подчеркнул, что необходимо найти действительно эффективные решения таких задач, как, например, создание комфортных условий для жизни и работы
НОВОСТИПолитика

Сети и ресурсы

"Внутренние" успехи в развитии края, согласно выступлению главы региона, также были достаточно значительными. Как сообщил Томенко, в 2025 году Алтайский край включился в реализацию нового цикла национальных проектов.

«По итогам первого года работы уже набраны хорошие темпы строительства, ремонта и оснащения объектов социальной сферы, обновления коммунальной инфраструктуры, благоустройства общественных территорий, ремонта дорог. Будем поддерживать их дальше», — заявил губернатор региона.

Краевые власти, по словам Томенко, прилагают все усилия для привлечения в регион каждого "дополнительного" рубля. Так, благодаря дням региона в Совете Федерации стало возможным строительство музыкальной и общеобразовательной школ в Барнауле, проведение капремонта одного из корпусов Алтайского краевого центра охраны материнства и детства, а также развитие социальной инфраструктуры в сельской местности.

Большой объем работы прошел в 2025 году в сфере ЖКХ. В регионе, по данным отчета, проложили более 250 километров новых сетей коммунальной инфраструктуры, пробурили 53 скважины и установили 44 водонапорные башни.

«Поддерживался высокий уровень надежности в электроэнергетике, качество теплоснабжения улучшено для жителей 84 населенных пунктов, а водоснабжения — для жителей 118», — сообщил губернатор.

Общее число газифицированных населенных пунктов в крае дошло до 123. Например, к голубому топливу подключили село Бочкари Целинного района. 7,7 тысячи домовладений получили возможность подключиться к газу благодаря догазификации.

Кроме того, в 2025 году в Алтайском крае привели в нормативное состояние более 950 километров автомобильных дорог. Главными транспортными объектами стали развязка на пересечении Змеиногорского и Южного трактов в Барнауле, обход села Целинного и путепровод в Панкрушихинском районе. Продолжилось и обновление общественного транспорта: регион приобрел 6 трамваев, 19 троллейбусов и 28 автобусов для муниципальных образований.

Кран, вода / Изображение сгенерировано с помощью нейросети

В 2025 году более чем в 100 селах Алтайского края улучшили водоснабжение

Также сохранялся высокий уровень надежности в электроэнергетике
НОВОСТИОбщество

Помощь нуждающимся

Общий объем финансирования социальной поддержки для жителей региона достиг показателя 73,5 млрд рублей. В крае действует уже 106 различных мер помощи, 29 из которых охватывают семьи с детьми. Среди новых мер, появившихся в 2025 году, — единовременная выплата при рождении третьего и последующих детей, выплата для студентов-"очников" при постановке на учет по беременности и компенсация аренды жилья для молодых семей с детьми.

Усиливали власти и работу в области поддержки участников СВО и их семей. На эти цели, как подчеркнул глава региона, в регионе направили более 16 млрд рублей. Активно оказывалась и нефинансовая поддержка.

«Получение новой профессии, квотирование рабочих мест, заключение социальных контрактов, юридическая поддержка, санаторное лечение — по всем направлениям идет работа», — перечислил доступные бойцам механизмы непрямой помощи глава региона.

Туризм, турпоток, Алтай / Фото: amic.ru

В Алтайском крае резко выросли инвестиции в туристическую отрасль

За год объем инвестиций в отрасль вырос более чем наполовину
НОВОСТИЭкономика

Вместе против тарифов

Четыре из пяти фракций краевого парламента поддержали отчет. При этом депутаты — в особенности представители оппозиции — не упустили возможности высказать собственные замечания к работе властей (и даже сделать явно предвыборные заявления). Среди самых острых проблем региона политики практически единогласно выделили высокие коммунальные тарифы: по ним прошлись практически все выступавшие.

«Многое сделано для участников СВО и их семей. Фактически по росту числа мер поддержки и их приоритетности данное направление можно считать одним из главных в работе власти, при этом правительству удалось исполнить в полном объеме практически все свои текущие обязательства и по другим направлениям. По ряду ключевых показателей край опережает другие субъекты РФ и, в первую очередь, по динамике роста средней зарплаты», — отметил успехи команды Томенко глава фракции ЛДПР Владимир Семенов.

При этом политик тут же добавил и "ложку дегтя": хотя в 2025 году регион по величине зарплаты и поднялся на пять пунктов в федеральном рейтинге, он занимает там 70-е место, гордиться которым явно не стоит.

«Тарифы [ЖКХ] растут, платежи становятся непосильными для большого числа жителей края, при этом качество услуг, их доступность, изношенность сетей вызывают отдельную озабоченность. В 2017-м отдали в концессию барнаульские сети с износом 75%, сегодня имеем износ 74%, и понятно, что изменять ситуацию, заложив все затраты в тариф для населения, недопустимо», — "открыл" благодатную тему коммунальных проблем Семенов.

Эсеры, судя по выступлению лидера фракции Александра Молотова, недовольны тем, как в регионе распоряжаются бюджетом, а также "качеством управленческих решений".

По словам Молотова, в регионе необходимо минимизировать число непопулярных инициатив, к которым он отнес весьма разноплановые законодательные новшества: переход к одноуровневой системе местного самоуправления и запрет на продажу бензина несовершеннолетним.

«Правительству Алтайского края необходимо предпринимать активные и оперативные меры, которые будут способствовать как минимум нивелированию негативных последствий, сопутствующих экономическим проблемам», — заявил Молотов.

Присоединился к критике тарифов и комросс Владимир Козловский, выстроивший вокруг этой проблемы практически все свое выступление. А руководитель фракции КПРФ Андрей Кривов озвучил абсолютно ожидаемую для "старшей" компартии в АКЗС позицию: отчет коммунисты не приняли, работой властей недовольны, а прозвучавшие в нем данные у КПРФ, мягко говоря, вызвали сомнения.  

Выплаты / Дети / Выплаты за ребенка / Изображение сгенерировано ИИ ChatGPT / amic.ru

В Алтайском крае объем соцподдержки вырос до рекордных 73,5 млрд рублей

Сегодня в регионе действует 106 различных мер социальной поддержки
НОВОСТИОбщество

Сохранять устойчивость

Последним по хронологии, но уж точно не по значимости среди выступлений от имени фракций, стал комментарий лидера фракции "Единой России" Сергея Приба. В какой-то мере именно он и поставил точку в обсуждении.

«Сегодняшний отчет — подтверждение тому, что даже в сложнейших условиях можно сохранять устойчивость и двигаться дальше», — заявил депутат.

Приб отметил: экономические условия стали сложнее, однако регион все равно выстоял. При этом в прогнозах на будущее, по словам политика, оптимизм неуместен. К работе "первого лица" региона у единороссов нареканий нет.

«В долгосрочной перспективе мы понимаем: все решения, принятые Виктором Петровичем [Томенко], были правильными. Мы полностью поддерживаем губернатора, а фракция "Единая Россия" консолидировано голосует за отчет», — подытожил свое выступление Приб.

В итоге отчет главы региона поддержали 50 депутатов из 62 присутствовавших на сессии.

Напомним, своими глазами увидеть, какой была атмосфера на "отчетной" сессии АКЗС 28 мая, можно увидеть в фоторепортаже amic.ru.

Виктор Томенко Политика акзс
       

Комментарии 3

Avatar Picture
Иван

19:23:05 28-05-2026

Пробуксовка во всех сферах жизни региона.

  4 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

20:06:04 28-05-2026

да не так отчитываться за работу надо. Предлагаю губернатору и мэру выйти на площадь к простым людям и рассказать, как у них выросла зарплата. и улучшилась жизнь. Слабо?

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:01:57 29-05-2026

В 2025 году зарплата жителей Алтайского края росла быстрее, чем во многих других регионах... Здесь же! хотя в 2025 году регион по величине зарплаты и поднялся на пять пунктов в федеральном рейтинге, он занимает там 70-е место, гордиться которым явно не стоит. Напрашиваются страшные мысли, а как же люди жили здесь до этого, если после такого прорыва едва сводят концы с концами?

  1 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров