В Новосибирской области запретили продажу бензина детям

Исключение сделали для подростков старше 16 лет с водительским удостоверением

28 мая 2026, 21:03, ИА Амител

Бензин и дизельное топливо на АЗС / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Депутаты Заксобрания Новосибирской области приняли законопроект о запрете розничной продажи бензина, дизеля и лакокрасочных материалов несовершеннолетним. Решение принято на парламентской сессии 28 мая, передает "Коммерсант".

Корректировки вносятся в региональный закон "О защите прав детей". Несовершеннолетние не смогут покупать автомобильный бензин, дизельное топливо, органические растворители, лаки, краски и эмали. Исключением стали подростки старше 16 лет, имеющие водительские удостоверения.

«Инициатива обусловлена случаями вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с поджогами имущества при помощи различных легковоспламеняющихся жидкостей», — отметил областной прокурор Александр Бучман.

Вторая причина — необходимость принимать меры для предупреждения ДТП с участием детей и подростков: чтобы они не могли самостоятельно заправлять транспортные средства.

Запрет на продажу топлива детям уже действует в Волгоградской, Пензенской, Вологодской, Ярославской и Ленинградской областях, Приморском крае, Татарстане и Чувашии. С 1 сентября ограничения заработают в Московской и Астраханской областях, в Забайкальском крае.