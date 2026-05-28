Студент обокрал жену Сергея Жукова почти на полмиллиона рублей
Молодой человек украл у супруги музыканта электромопед
28 мая 2026, 21:37, ИА Амител
Жена Сергея Жукова Регина Бурд / Фото: соцсети
Студент украл у жены солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова электромопед почти за полмиллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.
Согласно публикации, в краже обвиняют 20-летнего молодого человека. По версии следствия, он похитил электромопед стоимостью 451 тысяча рублей, который принадлежал Регине Бурд — супруге Сергея Жукова.
«Теперь его будут судить по статье о краже в крупном размере. Максимальное наказание — до шести лет колонии», — указывает канал.
Жена музыканта на звонки журналистов не ответила. Сергей Жуков сообщил, что инцидент произошел более года назад.
21:52:49 28-05-2026
Почему "принадлежал"?
08:50:33 29-05-2026
ДМВ (21:52:49 28-05-2026) Почему "принадлежал"? ... Помому что теперь принадлежит вору.
22:00:32 28-05-2026
Все вспомнил что существовал какой-то Жуков.
Указали что он натурал или бисексуал ибо есть жена с красивой фамилией и у неё есть мопед и студент.
Недорого напомнили о себе
23:13:26 28-05-2026
"Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел")
11:10:18 29-05-2026
Гость (23:13:26 28-05-2026) "Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел")... не думал не гадал и мой мопед увёл
23:26:32 28-05-2026
Ну что же ты студент
09:14:54 29-05-2026
скромнее надо мопеды брать - не позарятся
10:42:31 29-05-2026
гуляй ,студент, гуляй, мопеда моего не трожь))))
11:56:32 29-05-2026
Регина Бурд. Как говорили раньше - под столом. Лизка Коровина,стопудов
12:40:33 29-05-2026
наверное, у студента хороший адвокат, раз вместо "мопед, принадлежащий" написано "принадлежал".
бесхозный то есть