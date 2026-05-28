НОВОСТИПроисшествия

Студент обокрал жену Сергея Жукова почти на полмиллиона рублей

Молодой человек украл у супруги музыканта электромопед

28 мая 2026, 21:37, ИА Амител

Жена Сергея Жукова Регина Бурд / Фото: соцсети
Жена Сергея Жукова Регина Бурд / Фото: соцсети

Студент украл у жены солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова электромопед почти за полмиллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Согласно публикации, в краже обвиняют 20-летнего молодого человека. По версии следствия, он похитил электромопед стоимостью 451 тысяча рублей, который принадлежал Регине Бурд — супруге Сергея Жукова.

«Теперь его будут судить по статье о краже в крупном размере. Максимальное наказание — до шести лет колонии», — указывает канал.

Жена музыканта на звонки журналистов не ответила. Сергей Жуков сообщил, что инцидент произошел более года назад.

Происшествия Знаменитости
       

Комментарии 10

Avatar Picture
ДМВ

21:52:49 28-05-2026

Почему "принадлежал"?

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

08:50:33 29-05-2026

ДМВ (21:52:49 28-05-2026) Почему "принадлежал"? ... Помому что теперь принадлежит вору.

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Вежливый Человек

22:00:32 28-05-2026

Все вспомнил что существовал какой-то Жуков.
Указали что он натурал или бисексуал ибо есть жена с красивой фамилией и у неё есть мопед и студент.
Недорого напомнили о себе

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:13:26 28-05-2026

"Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел")

  12 Нравится
Ответить
Avatar Picture
гость

11:10:18 29-05-2026

Гость (23:13:26 28-05-2026) "Ну что же ты, студент, игрушку новую нашел")... не думал не гадал и мой мопед увёл

  -2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

23:26:32 28-05-2026

Ну что же ты студент

  2 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

09:14:54 29-05-2026

скромнее надо мопеды брать - не позарятся

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

10:42:31 29-05-2026

гуляй ,студент, гуляй, мопеда моего не трожь))))

  1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Николай

11:56:32 29-05-2026

Регина Бурд. Как говорили раньше - под столом. Лизка Коровина,стопудов

  -1 Нравится
Ответить
Avatar Picture
Гость

12:40:33 29-05-2026

наверное, у студента хороший адвокат, раз вместо "мопед, принадлежащий" написано "принадлежал".
бесхозный то есть

  -2 Нравится
Ответить
Лента новостей
Все новости

Новости партнеров