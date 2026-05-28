Студент обокрал жену Сергея Жукова почти на полмиллиона рублей

Молодой человек украл у супруги музыканта электромопед

28 мая 2026, 21:37, ИА Амител

Жена Сергея Жукова Регина Бурд / Фото: соцсети

Студент украл у жены солиста группы "Руки вверх!" Сергея Жукова электромопед почти за полмиллиона рублей, пишет Telegram-канал Mash.

Согласно публикации, в краже обвиняют 20-летнего молодого человека. По версии следствия, он похитил электромопед стоимостью 451 тысяча рублей, который принадлежал Регине Бурд — супруге Сергея Жукова.

«Теперь его будут судить по статье о краже в крупном размере. Максимальное наказание — до шести лет колонии», — указывает канал.

Жена музыканта на звонки журналистов не ответила. Сергей Жуков сообщил, что инцидент произошел более года назад.