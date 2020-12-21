Умные гаджеты, низкие цены. В Барнауле открыли новый дискаунтер смартфонов

В Барнауле появился новый дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne". Цены здесь ниже рыночных на 20-40%. В магазинах сети можно выгодно купить телефоны, аксессуары, гироскутеры, колонки, "умные" часы и другие товары от Xiaomi, Honor и Realme и других популярных брендов.

Новый магазин уже открыт по адресу Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето". Также "НомерOne" появился в ТЦ "Алтай". на Космонавтов, 6в.

Еще больше выгоды

До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что пора подготовить подарки для своих друзей, родных и близких. Именно поэтому "НомерOne" запускает акции:

скидка 50% на все защитные пленки и стекла;

скидка 10% на кнопочные телефоны;

скидка до 20% на все TWS-наушники (раздельные) и Bluetooth-гарнитуры;

скидка 10% на все колонки;

скидка 10% на все гироскутеры и самокаты.

Еще больше акций можно найти на сайте магазина.

Обмен на скидку

В "НомерOne" также действует программа Trade-in. Это удобная возможность поменять старый смартфон на более производительный и продвинутый девайс со скидкой. Чтобы принять участие в программе, нужно принести в магазин "НомерOne" старый телефон и комплектующие от него.

Дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne"

Адреса:

Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето"

Космонавтов, 6В, ТЦ "Алтай"

Тел: +7 (958) 516 48 15

Email: im@nomerone.ru

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