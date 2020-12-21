Умные гаджеты, низкие цены. В Барнауле открыли новый дискаунтер смартфонов

В Барнауле появился новый дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne". Цены здесь ниже рыночных на 20-40%. В магазинах сети можно выгодно купить телефоны, аксессуары, гироскутеры, колонки, "умные" часы и другие товары от Xiaomi, Honor и Realme и других популярных брендов.
Новый магазин уже открыт по адресу Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето". Также "НомерOne" появился в ТЦ "Алтай". на Космонавтов, 6в.
Еще больше выгоды
До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что пора подготовить подарки для своих друзей, родных и близких. Именно поэтому "НомерOne" запускает акции:
- скидка 50% на все защитные пленки и стекла;
- скидка 10% на кнопочные телефоны;
- скидка до 20% на все TWS-наушники (раздельные) и Bluetooth-гарнитуры;
- скидка 10% на все колонки;
- скидка 10% на все гироскутеры и самокаты.
Еще больше акций можно найти на сайте магазина.
Обмен на скидку
В "НомерOne" также действует программа Trade-in. Это удобная возможность поменять старый смартфон на более производительный и продвинутый девайс со скидкой. Чтобы принять участие в программе, нужно принести в магазин "НомерOne" старый телефон и комплектующие от него.
Дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne"
Адреса:
Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето"
Космонавтов, 6В, ТЦ "Алтай"
Тел: +7 (958) 516 48 15
Email: im@nomerone.ru
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