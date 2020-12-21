Понедельник, 21 Декабрь, 10:26

Реклама на сайте

Опросы

Как вы собираетесь провести новогодние каникулы в 2021 году?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 73,32
€ 89,83
-10°


2848377 +0
Обь
34см -1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Пресс-конференция Путина-2020Новый год-2021Коронавирус на Алтае
Новости

Умные гаджеты, низкие цены. В Барнауле открыли новый дискаунтер смартфонов

, ИА "Амител"
К Новому году магазин запустил множество выгодных акций на разные товары

В Барнауле появился новый дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne". Цены здесь ниже рыночных на 20-40%. В магазинах сети можно выгодно купить телефоны, аксессуары, гироскутеры, колонки, "умные" часы и другие товары от Xiaomi, Honor и Realme и других популярных брендов.

Новый магазин уже открыт по адресу Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето". Также "НомерOne" появился в ТЦ "Алтай". на Космонавтов, 6в. 

Еще больше выгоды

До Нового года осталось совсем немного времени, а это значит, что пора подготовить подарки для своих друзей, родных и близких. Именно поэтому "НомерOne" запускает акции

  • скидка 50% на все защитные пленки и стекла;
  • скидка 10% на кнопочные телефоны;
  • скидка до 20% на все TWS-наушники (раздельные) и Bluetooth-гарнитуры;
  • скидка 10% на все колонки;
  • скидка 10% на все гироскутеры и самокаты.

Еще больше акций можно найти на сайте магазина.

Обмен на скидку

В "НомерOne" также действует программа Trade-in. Это удобная возможность поменять старый смартфон на более производительный и продвинутый девайс со скидкой. Чтобы принять участие в программе, нужно принести в магазин "НомерOne" старый телефон и комплектующие от него.

Дискаунтер смартфонов и гаджетов "НомерOne"
Адреса:
Павловский тракт, 251а, ТЦ "Лето"
Космонавтов, 6В, ТЦ "Алтай"
Тел: +7 (958) 516 48 15
Email: im@nomerone.ru
Сайт

Материалы по теме

 

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< декабрь 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
Loading...
10:16
В Казахстане родители захотели назвать ребенка Пловом в Коробочке 2
10:03
Умные гаджеты, низкие цены. В Барнауле открыли новый дискаунтер смартфонов 0
09:54
Уборщица оформила заём в 500 тысяч рублей и перевела его мошенникам в Алтайском крае 5
09:44
Барнаульцы заставили машинами новую автобусную остановку 3
09:31
Треть россиян потеряли часть доходов в 2020 году 1
09:22
Пилотный маршрут для автомототуризма пройдет через Чуйский тракт 1
09:05
Ученые обнаружили новый штамм коронавируса в трех странах 4
08:56
Барнаульцы помогают пенсионерке, которая живет в разваливающемся доме 2
08:45
Без ковидного госпиталя, но с денежкой от президента. Главные новости прошлой недели 3
08:30
Главу алтайского Минобрнауки Максима Костенко выписали из ковидного госпиталя 3
08:16
Президент Чили пожаловался сам на себя и получил штраф за отсутствие маски 0
08:00
Первая автомобильная ледовая переправа через Обь заработала в Алтайском крае 0
07:42
Тело футболиста Диего Марадоны могут поместить в мавзолей 6
07:21
День зимнего солнцестояния 2020: когда наступит самый короткий день и что это значит 0
07:01
Алтайский депутат попросил губернатора разобраться с мусорным скандалом в Славгороде  5
06:39
Адвент-календарь amic.ru. Делаем новогоднюю защитную маску 0
06:20
Барнаулец напоил владельца Toyota Mark II и отправился кататься 0
06:01
До -20 градусов и метели. Прогноз погоды в Алтайском крае на 21 декабря 0
23:45
Такой день. Новые ФАПы в Алтайском крае и борьба со снегопадом 0
22:49
Путин оценил ситуацию с террористическими преступлениями в России 8
21:51
Новогодняя площадка на Мало-Тобольской начала работать в Барнауле 0
20:50
Хоккеисты "Динамо-Алтая" выиграли в Барнауле 2
19:55
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 266 1
19:28
Мурашко допустил начало вакцинации пожилых людей от коронавируса со следующей недели 0
18:59
В Бийске 16-летняя девушка украла деньги с карты знакомого, находясь с ним в сауне 4
18:32
Путин оценил работу системы здравоохранения в пандемию 2
17:59
Два автомобиля попали в жесткое ДТП в Алтайском крае 7
17:31
Собянин: острый период борьбы с COVID-19 закончится через несколько месяцев 1
16:59
В Алтайском крае с трассы в кювет слетел пассажирский автобус 0
16:31
Россиянкам предложили платить зарплату за материнство 13
15:59
Автомобилисты предупреждают о плохой видимости на алтайских трассах 0
15:30
Почти 29 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки 1
14:57
80 снегоуборочных машин задействовали в Барнауле для борьбы с последствиями снегопада 4
14:28
Рубцовчанина оштрафовали за незаконное увольнение беременной 2
13:59
Эксперт рассказал, как избавиться от бытовой техники и не получить штраф 2
13:29
Еще 96 человек заболели коронавирусом в Горном Алтае 1
12:54
Барнаулец хотел заработать на бирже и лишился 2 млн рублей 15
12:28
Набиуллина считает, что программу льготной ипотеки надо вовремя остановить 5
11:55
215 случаев COVID-19 выявили в Алтайском крае за сутки 1
11:23
В Барнауле на месяц перекроют движение на участке переулка Циолковского 4
10:51
Академик назвал условие повторного заражения коронавирусом 5
10:20
78 ФАПов построят в Алтайском крае за пять лет 8
09:38
Адвент-календарь amic.ru. Расхламляем шкафы 2
09:05
Кинокритик Антон Долин назвал десять лучших фильмов 2020 года 3
08:35
Дольф Лундгрен женился на своей 24-летней возлюбленной 10
08:05
Жителя Рубцовска осудили за незаконное увольнение беременной женщины 0
07:41
Ах вы, кудри, мои кудри. Самые модные прически 2021 года 2
07:26
22.12.2020. Что предсказала Ванга о "пяти двойках" и стоит ли бояться этого дня? 5
07:03
Стало известно, кто за сотни миллионов отремонтирует дороги Барнаула в 2021 году 9
06:33
Всем любви. Кому гороскоп на 2021 год обещает свадьбу, а кому – разбитое сердце 1
06:02
Снег и сильный ветер. О погоде в Алтайском крае 20 декабря 0
23:34
Такой день. Подарки для девочки-блогера и очень плохой дом пенсионерки 1
22:29
Интерпол проверит происхождение иконы, которую подарили Лаврову в Сараеве 6
21:31
Как в сказке. В Москве BMW столкнулся с русской печкой 3
20:21
Житель Республики Алтай сломал жене челюсть за то, что она застала его с другой 1
19:38
Хроника коронавируса в Алтайском крае. День 265 0
19:12
Алтайского золотодобытчика осудили за незаконный оборот драгметаллов 0
18:40
Попова допустила завершение пандемии коронавируса к весне 0
18:09
Жительница Бийска насмерть забила соседку куском мяса 1
17:49
В Италии на зимние праздники объявили общенациональный карантин 0
17:10
Жительница Барнаула рассказала о бабушке, которая живет в разваливающемся доме 15
16:49
Кондуктор бийского автобуса без сожаления нарушила масочный режим 5
16:08
Кабмин выделил 750 млн рублей на замену старых лифтов в многоэтажках 0
15:11
Минфин перечислил Пенсионному фонду 73,6 млрд рублей на новогодние выплаты 3
14:45
Четыре пациента с коронавирусом скончались в Республике Алтай 0
14:22
Шестилетняя россиянка попала в список самых дорогих блогеров по версии Forbes 14
13:43
Более 11 млрд рублей направили на выплаты семьям с детьми в Алтайском крае за год 1
13:10
В Подмосковье наручники спасли жизнь полицейскому 1
12:42
В АКЗС в первом чтении приняли закон о выплатах на жилье для детей-сирот 2
12:10
Помпео назвал Россию врагом США 11
11:49
Популярный фитнес-блогер завалил подарками девочку из Барнаула 10
11:21
216 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировали в Алтайском крае 15
10:45
Алтайская Росгвардия вошла в тройку лучших ведомств Сибири 2

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, СМИ ИА "Амител" Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 78300 от 15.05.2020 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — VT Digital

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.