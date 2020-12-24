Бийчанина осудили на 16 лет за убийство коллеги из самодельного обреза

Суд признал 36-летнего жителя Бийска виновным в незаконной переделке огнестрельного оружия, убийстве, совершенном из хулиганских побуждений и неправомерном завладении автомобилем. Во время новогодних выходных дней в январе 2020 года мужчина убил своего коллегу из обреза, а после угнал его автомобиль.

По данным следствия и суда, с октября 2019 по январь 2020 года осужденный незаконно переделал ружье в обрез, которое затем хранил у себя без разрешения. Позже, будучи в алкогольном опьянении, бийчанин проник на территорию компании и из хулиганских мотивов выстрелил в 60-летнего мужчину, который умер на месте происшествия. После этого злоумышленник завладел автомобилем потерпевшего.

В ходе предварительного следствия обвиняемый вину в совершенных преступлениях признал полностью, пишет пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю. Суд принял во внимание все доводы следствия и назначил мужчине наказание в виде 16 лет лишения свободы в колонии строгого режима.