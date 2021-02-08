Авиакомпания "Победа" начнет выполнять рейс из Барнаула в Москву

Лоукостер "Победа" собирается открыть новое направление, начав выполнять рейсы из Барнаула в Москву. Как пишет "Коммерсант" со ссылкой на данные аналитической компании OAG, самолет авиакомпании будет летать с 1 июня. Пока запланирован один рейс в день.

По данным издания, лоукостер, который исторически летает из аэропорта Внуково, планирует выполнять рейсы из Шереметьево. Полеты будут осуществляться по девяти внутренним и трем международным направлениям. В их числе есть рейс и в Барнаул.

Полеты будут выполняться на самолетах Boeing 737-800 в традиционной для "Победы" компоновке на 189 мест.

Напомним, сейчас в Москву из Барнаула можно улететь тремя рейсами. Маршрут обслуживают авиакомпании "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".