Игра, движение и творчество: в Барнауле откроют развивающий детский мини-сад

Ажиотаж вокруг детских садов не только не утихает, но и растёт год от года. Многие мамы на своём печальном опыте убедились, что записываться в сад нужно за год-два до желаемого срока, а то и во время беременности. А что делать, если сад нужен прямо сейчас? Например, срочно понадобилось выйти на работу или появились неотложные дела.

В таком случае обратитесь в центр нового поколения "Академия детства", который открывает в Барнауле мини-сад. Пока ребёнок находится под присмотром, вы можете не только поработать, но и сходить на тренировку, встретиться с подругой, сделать уборку, приготовить обед или провести время с пользой для себя.

Торжественное открытие мини-сада пройдёт 29 марта 2021 года по адресу Антона Петрова, 196. В этот день центр предлагает выгодную акцию: абонемент со скидкой 20% на первый месяц посещения.

Более того, если у вашего ребёнка есть некоторые особенности развития, вам не нужно дополнительно тратить время и деньги на поиски психолога, логопеда и других специалистов по дошкольному образованию. В стоимость абонемента в "Академии детства" уже входит ежедневное логопедическое сопровождение и развивающие занятия от профессиональных педагогов, а также помощь психолога в адаптации малыша.

Игра, движение и творчество – три кита, на которых строится образовательный процесс в "Академии детства". Опытные педагоги не только помогут адаптироваться к новой обстановке, но и сумеют разглядеть таланты вашего ребёнка, помогут их развить. Специалисты готовы поддержать не только малыша, но и всю семью, чтобы процесс развития ребёнка приносил только радость.

"Мы уверены, что каждый ребёнок будет с радостью посещать наш детский мини-сад, и чтобы вы убедились в этом лично, мы рады пригласить вас вместе с ребёнком на бесплатный пробный день. Так же в любое время можно связаться онлайн с педагогом или администратором и понаблюдать за своим ребёнком по видеосвязи", – комментируют представители "Академии детства".

Режим работы сада – с 9 до 13 часов. Группа – до 10 человек.

Центр нового поколения "Академия детства" также предлагает различные групповые и индивидуальные занятия для детей любого возраста.

"Я расту" – комплексные занятия для детей от 9 месяцев до 2 лет.

Занятия для детей от 2 лет – "Говорилка", "Познавайка", "Изо-лепка", "Логоритмика", театральная студия, английский язык.

Занятия для детей дошкольного и школьного возраста: английский язык, арт-студия, хореография, театральная студия, восточные единоборства, подготовка к школе, "Школа раннего развития", репетиторы по всем школьным предметам, логопеды и дефектологи, детский психолог.

Центр нового поколения "Академия детства"

Адрес: ул. Антона Петрова, 196

Тел: 8-913-275-1971