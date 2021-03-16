Ещё девять человек с коронавирусом умерли в Алтайском крае

Девять пациентов, которые болели COVID-19, умерли в Алтайском крае за минувшие сутки. Об этом сообщает региональный оперштаб по ситуации с коронавирусом. Общее количество летальных исходов в крае выросло до 2521.

За сутки в лабораториях подтвердили ещё 115 случаев заражения ковидом. Общее число заболевших в крае с начала эпидемии достигло 45 512 человек. Выздоровели 40 617 человек (+118 за сутки).

Новые случаи заболевания распределились так: Барнаул – 28, Бийск – 13, Рубцовск – 10, Камень-на-Оби – 7, Павловский район – 5, Славгород, Бийский, Поспелихинский, Родинский районы – по 4 заболевших, Заринск, Новоалтайск, Крутихинский район – по 3 заболевших, Алейск, Немецкий национальный, Ребрихинский, Романовский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский районы – по 2 заболевших, Алейский, Благовещенский, Быстроистокский, Волчихинский, Красногорский, Кулундинский, Первомайский, Тогульский, Троицкий, Усть-Калманский, Усть-Пристанский, Чарышский, Шелаболихинский районы – по одному заболевшему.

В настоящее время в тяжёлом состоянии находится 321 пациент, из них 106 подключены к аппаратам ИВЛ. В ковидных госпиталях остаются свободными 523 койки.