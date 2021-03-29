Из-за пандемии турпоток в Алтайском крае снизился на 40%

Туристический поток в Алтайском крае во время пандемии снизился почти наполовину. Об этом рассказал глава управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Евгений Дешевых.

"Согласно представленной аналитике поток туристов в июле-сентябре в крае увеличился на 13,2% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и практически остался на уровне прошлого года в новогоднее время. Тем не менее общее число туристов и экскурсантов, отдыхающих в крае, сократилось более чем на 40%", – отметил он.

По словам Дешевых, основной турпоток формировали жители соседних регионов: Новосибирская, Кемеровская, Томская, Омская области и Красноярский край. Также значительно выросло число туристов из Москвы и крупных западных регионов России.

Он подчеркнул, что правительство разработало внушительный перечень мероприятий, которыми смогли воспользоваться представители турбизнеса в регионе. Всего в 2020 году на развитие отрасли в Алтайском крае выделили более 1 млрд рублей.

"Считаю, принятые решения по поддержке туротрасли в регионе в комплексе с федеральными мерами господдержки позволили стабилизировать деятельность предприятий туриндустрии края и в определённой мере снизить для них негативные последствия пандемии. По итогам 2020 года темп снижения числа действующих в сфере туризма предприятий не превысил 1,5%", – подытожил Дешевых.

Ранее сообщалось, что государственные и частные инвестиции в развитие туризма в Алтайском крае в 2021 году составят порядка 1,18 млрд рублей. Это почти на четверть больше, чем в прошлом. Продолжится работа по развитию приоритетных для региона проектов: "Бирюзовой Катуни", игорной зоны "Сибирская монета", туркластера "Белокуриха Горная" и спортивно-туристического кластера "Тягун".