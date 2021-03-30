Двух сотрудниц алтайского детсада хотят уволить после коллективной жалобы

Проверка после обращения воспитателей детского сада № 14 в Горно-Алтайске, которые пожаловались на давление со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе, выявила нарушения в работе учреждения, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Республики Алтай.

"По результатам проверки подтвердился факт некорректного поведения заместителя заведующего по воспитательной работе, из-за чего в коллективе сложилась крайне нездоровая атмосфера, которая негативно сказывается на качестве образовательного процесса, – уточнил представитель региональных властей. – Так, ею были допущены грубые нарушения норм этики общения педработников, оскорбления в адрес воспитателей и младших воспитателей".

Нашли нарушения и в работе заведующей дошкольным учреждением. В частности установлено, что она принимала на работу сотрудников без требуемого уровня образования, а также неправильно начисляла стаж работы и "ненадлежащим образом" оказывала платные услуги.

"В настоящее время руководитель и заместитель руководителя по воспитательной работе отсутствуют на основании листков нетрудоспособности, вопрос об их увольнении будет решён в первый день выхода их на работу", – пояснили в пресс-службе, уточнив, что требование рассмотреть вопрос о соответствии этих сотрудниц занимаемым должностям поступило от прокуратуры.

Ранее педагоги детского сада № 14 в Горно-Алтайске записали коллективное обращение к главе Республики Алтай Олегу Хорохордину с призывом защитить их от постоянного давления со стороны заместителя заведующей по воспитательной работе.

По словам сотрудниц, "она унижает, постоянно проводит проверки, просто выживает людей с работы, даже тех ценных сотрудников, которые имеют хорошее образование и действительно хорошо работают".

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин поручил разобраться ситуации и не затягивать сроки, провести проверку оперативнее.