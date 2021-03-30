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"Не расслабляемся". Попов рассказал, как Алтай готовится к третьей волне ковида

, ИА "Амител"
По словам министра, в регионе запасаются кислородом
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Третья волна коронавируса может прийти на Алтай в любой момент, рассказал в интервью amic.ru министр здравоохранения края Дмитрий Попов. По его словам, в регионе ежедневно наблюдают за эпидситуацией. А пока заболеваемость не растёт, в Минздраве стараются как можно лучше подготовить больничные койки, отметил Попов.

По его словам, третью волну ковида на Алтае ждали ещё в январе-феврале. Специалисты полагали, что заболеваемость COVID-19 будет расти на фоне эпидемии гриппа. Но этого не случилось, отметил Попов: в 2021 году грипп на Алтай не пришёл.

"Мы уже видели микс ковида с ОРВИ, который произошёл осенью. И было предощущение, что с гриппом будет ещё хуже. Но на дворе весна, а подъёма заболеваемости мы пока не видим. В России такой эпидемии гриппа, которая была ежегодно, нет. С чем это связано, должны сказать эпидемиологи", – рассказал министр.

Но это вовсе не значит, что теперь всплеска заболеваемости не ждут, подчеркнул глава Минздрава. Ждут, но о сроках теперь даже не говорят.

"Исключать прихода третьей волны нельзя, это да. Но мы сейчас не ориентируемся на конкретные месяцы или даты. Мы еженедельно следим за эпидобстановкой в регионе и в других субъектах", – пояснил Попов.

А пока заболеваемость снижается, в Алтайском крае стараются модернизировать как можно больше коечных мест, чтобы эффективно лечить средних и тяжёлых больных.

"Мы со своей стороны по максимуму стараемся модернизировать госпитальную базу. Пока заболеваемость снижается, мы оснащаем свободные койки высокопоточным кислородом", – подчеркнул глава Минздрава.

О масштабах третьей волны Попов рассуждать не стал. Но выразил надежду, что ковид ударит по региону не так сильно, как осенью 2020-го. И тому есть сразу несколько причин.

"У нас есть переболевший медперсонал, у которого выработался иммунитет. Ещё около пяти тысяч медработников уже привились вакциной. Это тот контингент, который в меньшей степени будет подвержен ковиду и большей степени трудоспособен в оказании медицинской помощи. Кроме того, теперь мы точно знаем, какими лекарствами лечить и какие специалисты нам нужны", – объяснил Попов.

Он также рассказал о планах привить в Алтайском крае больше миллиона человек уже к сентябрю. По словам министра, такая иммунная прослойка (60% населения региона) позволит смягчить удар пандемии. Но чтобы успеть привить столько людей за короткий срок, Алтаю нужны другие вакцины, помимо "Спутника", подчеркнул министр. Такие, чтобы их не нужно было хранить в специальных морозильных установках.

О подготовке к третьей волне, вакцинации и итогах "ковидного" 2020 года Дмитрий Попов рассказал amic.ru в большом интервью. Из него вы узнаете, почему больнее всего коронавирус бьёт по "сердечникам", когда ковидная смертность в регионе снизится и почему жителям не нужно ждать вакцину от "Вектора".

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

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