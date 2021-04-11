Такой день. Обрушение трубы ТЭЦ в Барнауле и падение дерева на человека

На Барнаульской ТЭЦ-2 произошло обрушение верхней части второй дымовой трубы. По словам представителя ресурсоснабжающей организации, в результате ЧП никто не пострадал. На фотографиях и видеозаписях с места происшествия виден масштаб разрушений. На время ремонтных работ тепловую нагрузку распределят между другими теплоисточниками.

В Алтайском крае остаются подтопленными 12 частных жилых домов, 115 приусадебных участков и шесть местных дорог в 14 населённых пунктах. Подтопленные участки находятся в Краснощёковском, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском, Петропавловском, Рубцовском, Усть-Пристанском, Солонешенском и Локтевском районах.

Дерево упало на прохожего в Барнауле. Травмы оказались смертельными. Инцидент случился в 16:34 рядом с домом № 136, расположенном на Павловском тракте.

Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за гибели ученицы рубцовского лицея. Прокуратура Рубцовска взяла на контроль расследование. Ранее сообщалось, что девочке стало плохо после разговора с завучем, которая отругала её за ролик в "ТикТоке". По неподтверждённой информации, несовершеннолетняя совершила суицид. Краевые власти уже разбираются в произошедшем.

Пожар в аварийном доме № 20 на улице Беляева произошёл в Барнауле около 20 часов. Горение на площади 200 квадратных метров ликвидировали в 20:25. В результате возгорания повреждены кровля, стены и перекрытия.

Женщина-пассажир стала жертвой жуткой аварии с участием автомобиля Lexus в Рубцовске. ДТП произошло 11 апреля около 06:07 на улице Мануковского. 35-летний водитель внедорожника допустил наезд на остановку общественного транспорта, а затем наехал на ограждение частного дома и припаркованный там ВАЗ-2106. После этого иномарку отбросило на дом.

40 спасателей Сибирского спасательного центра (ССЦ) МЧС России из Новосибирской области прибыли в Алтайский край, чтобы оказать помощь в проведении противопаводковых мероприятий. Сотрудники ССЦ готовы оказать помощь населению и властям в случае ухудшения паводковой обстановки.