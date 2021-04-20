Такой день. Нападение на барнаульского таксиста и 150 млн на лекарство для ребенка

Глава регионального Минспорта Алексей Перфильев подтвердил информацию о том, что БК "Барнаул" будет играть в Суперлиге-1.

На лечение Таси из Барнаула собрали необходимую сумму. Ей необходим препарат Zolgensma, который используют для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Благодаря неравнодушным людям родители девочки собрали 150 343 750 рублей.

Упрдор "Алтай" законтрактовал основную часть предусмотренных на 2021 год работ на трассах в Алтайском крае и Республике Алтай. На реконструкцию, ремонт и содержание дорог в этом году предусмотрено 7,5 млрд рублей. 92% запланированных торговых процедур проведены и по их результатам заключены контракты.

Председатель комитета по здравоохранению Алтайского Заксобрания Александр Лазарев заявил, что высокая смертность в Алтайском крае связана не только с ковидом, но и с приостановлением плановой медпомощи.

Барнаульский водитель такси рассказал о том, что неизвестные напали на него и пытались перерезать горло. Мужчина утверждал, что не знает нападавших, однако позднее в МВД уточнили, что пассажирами в этот вечер были два его товарища, которые тоже работают водителями такси.

Администрация города Барнаула не согласовала проведение публичного мероприятия 21 апреля с 19:00 до 21:00 на площади Советов. Как сообщает пресс-центр мэрии, организаторы нарушили требования федерального закона о сроках подачи уведомления, также отсутствует часть необходимых сведений и документов.

Алтайский краевой суд признал законным арест экс-представителя губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС Стеллы Штань. Вышестоящая инстанция оставила в силе решение Октябрьского райсуда в Барнауле.

Жители Рубцовска рассказали о массовой гибели рыбы в озере Ракиты. На сообщение отреагировали в Минприроды. Специалисты установят причины случившегося.

Центр госзакупок Алтайского края объявил новый конкурс на разработку технической документации и возведение крытого катка с искусственным льдом для хоккейной школы олимпийского резерва "Алтай". Он расположится на проспекте Сибирском. Стартовая цена контракта – 705 млн рублей.

Торжественные мероприятия в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне пройдут 9 мая в Бийске. Власти утвердили время основных событий.