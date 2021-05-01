Такой день. Открытие летнего турсезона на Алтае и подтопление домов

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко, депутаты Госдумы Даниил Бессарабов, Наталья Кувшинова и тысячи других гостей приняли участие в празднике "Цветение маральника", ознаменовавшем открытие летнего туристического сезона. В этом году на озере Бирюзовая Катунь впервые показали экстремальное шоу флайбордистов. Томенко спел "Ой, мороз, мороз" (можно послушать здесь). Что ещё было интересного, смотрите в фоторепортаже.
Металлический профнастил сорвало с крыши многоэтажного здания № 73 на проспекте Красноармейском. На видеозаписи с места происшествия видно, что часть покрытия кровли опасно свисает и может упасть в любой момент.
15 домов оказались подтоплены водой из-за поднятия её уровня в реках. Также затоплен 171 приусадебный участок и шесть участков местных автодорог. Наиболее сложная обстановка наблюдается в Красногорском районе.
Митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий обратился с пасхальным поздравлением к верующим. Видеообращение можно посмотреть по ссылке.
В Алтайском крае продлили штормовое предупреждение в связи с пожароопасностью четвёртого класса горимости. По информации спасателей, до 5 мая высокая пожароопасность ожидается на большей части территории.
Огромная пробка собралась на Змеиногорском тракте. Семикилометровая цепочка автомобилей растянулась от пересечения с улицей 6-й Нагорной до перекрёстка с улицей Белинского в районе посёлка Садоводов.
Алтайский край вошёл в число сибирских территорий с самыми большими потерями населения по итогам 2020 года. За прошлый год регион недосчитался 20 тысяч человек.
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