Такой день. Парад Победы в Барнауле и смертельное ДТП на алтайской трассе

Парад Победы, несмотря на пандемию, в Барнауле всё-таки прошёл. Правда, посмотреть на солдат и кадетов вблизи зрителям не удалось – без спецпропусков за ограждения к площади Советов полиция не пропускала. Как это было, читайте по ссылке. Можно также посмотреть большой фоторепортаж.
Олимпийские чемпионы возглавили парад боксёров в Барнауле. В первых рядах торжественного шествия в честь Дня Победы прошлись двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также серебряный и бронзовый чемпион олимпийских игр Раимкуль Малахбеков.
Более 50 барнаульцев посетили пункт отбора на военную службу по контракту за первый час его работы на площади Сахарова. Он действовал 9 мая до 19:00 – пока в городе проходили массовые гулянья в честь Дня Победы. По словам сотрудников мобильного "офиса", жители краевой столицы готовы служить как на территории региона и страны, так и за пределами России.
С Днём Победы жителей региона поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных и лидер алтайских эсеров, депутат Госдумы от региона Александр Терентьев.
Церемония возложения цветов к Мемориалу Славы прошла в Барнауле. Мероприятие приурочено к 76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.
В Нагорном парке Барнаула состоялась фотовыставка, посвящённая 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Экспозицию разделили на два блока. Первый рассказывает о наградах времён войны, второй – о дивизиях, в которых воевали жители Барнаула и Алтайского края.
Сразу несколько выставок военной тематики прошли в барнаульском парке "Арлекино". Для посетителей представили военную технику, коллекцию экспонатов военных лет "От первой мировой до Афганской..." и предметы, найденные Поисковым движением России.
День Победы в Барнауле завершился традиционным праздничным фейерверком одновременно во всех районах города. Наиболее впечатляющий салют, как правило, был организован на главной площади краевой столицы – Сахарова. Фото и видео смотрите по ссылке.
24-летний водитель ВАЗ-2110 погиб в лобовом столкновении с грузовиком на трассе Барнаул – Рубцовск – граница с Казахстаном. Авария случилась 9 мая в 04:35 в Калманском районе на 42-м километре автодороги (в трёх километрах от села Калистратиха). В полиции рассказали подробности ДТП.
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