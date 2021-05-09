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Военную технику и коллекции на тему войны представили в барнаульском парке "Арлекино"

, ИА "Амител"
Посетители могли увидеть танки, экспозицию "От первой мировой до Афганской..." и предметы, найденные поисковиками

Фото: Алёна Жукова /amic.ru

Сразу несколько выставок военной тематики прошли в барнаульском парке "Арлекино". Для посетителей представили военную технику, коллекцию экспонатов военных лет "От первой мировой до Афганской..." и предметы, найденные Поисковым движением России.

Как рассказал владелец коллекции Цыганов Александр корреспонденту amic.ru, экспонаты для выставки "От первой мировой до Афганской..." он собирал самостоятельно. Военной реконструкцией он занимается уже более 15 лет и сначала собирал только экспонаты по Великой Отечественной войне, однако после начал интересоваться и другими военными столкновениями.

Сейчас в коллекции представлены экспонаты от времён Первой мировой войны до конфликта в Чечне. До начала пандемии коронавируса Цыганов выставлялся в музеях, воинских частях и школах, путешествуя со своей экспозицией по стране, однако сейчас вернулся на Алтай.

Кроме этого, посетителям представили сразу два танка, несколько военных КамАЗов и даже мотоцикл времен Второй мировой.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

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