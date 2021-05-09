Координатор проекта "Победа в каждом из нас" поздравил жителей Алтая с 9 Мая

Координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных обратился к жителям региона, поздравив их с праздником 76-летия со Дня Победы:
"Дорогие друзья, жители Алтайского края!
Поздравляю вас с днём Великой Победы! 9 мая – день, когда мы благодарим всех, кто нам подарил мир и свободу, сражался на фронте и боролся в тылу, возрождал страну в трудные послевоенные годы.
Проходят десятилетия, сменяются поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа остаётся в наших сердцах.
Очень важно сохранить память о подвиге нашего народа, воспитывать в молодёжи уважительное отношение к старшему поколению.
Низкий поклон героям войны, труженикам тыла и детям тех огненных лет.
От души желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, благополучия, мирного неба над головой и неиссякаемой веры в добро и светлое будущее!"
Комментарии
Бабушка росбах в лице неистераема
бабушка то не Розбах
а Набатова