Фото: пресс-служба алтайской Федерации бокса, Екатерина Смолихина / amic.ru
Олимпийские чемпионы возглавили парад боксёров в Барнауле. В первых рядах торжественного шествия в честь Дня Победа прошлись двукратные олимпийские чемпионы по боксу Олег Саитов и Алексей Тищенко, а также серебряный и бронзовый чемпион олимпийских игр Раимкуль Малахбеков.
Как сообщает пресс-служба алтайской Федерации бокса, также в шествии участвовали генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, руководитель Федерации бокса Алтайского края Армен Тоноян, старший тренер юниорской сборной России Виктор Васильевич Супрун, тренеры региональных сборных и боксёры со всей страны, участвующие в первенстве среди юниоров (17-18 лет).
Во главе колонны, которая прошла от арены до мемориала Славы, юные спортсмены пронесли портреты боксёров – ветеранов Великой Отечественной войны: Николая Королёва, Константина Короткова, Георгия Костылева, Александра Покрышкина и других. Возле самого мемориала спортсмены возложили цветы.
Напомним, что с 6 по 13 мая в Барнауле проходит первенство России по боксу среди юниоров 17-18 лет. Спортсмены выявляют сильнейшего в десяти весовых категориях в "Титов-Арене".
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