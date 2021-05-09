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"Я б в военные пошел". Как барнаульцы 9 мая записываются на службу по контакту

, ИА "Амител"
На площади Сахарова работает мобильный "офис", где барнаульцы могут получить всю информацию
Пункт отбора на военную службу по контракту 9 мая 2021 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Пункт отбора на военную службу по контракту 9 мая 2021 года / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Более 50 барнаульцев посетили пункт отбора на военную службу по контакту за первый час его работы на площади Сахарова. Он работает 9 мая до 19-00 — пока в городе проходят массовые гуляния в честь Дня Победы. По словам сотрудников мобильного "офиса", жители краевой столицы готовы служить как на территории региона и страны, так и за пределами России.

"Это опыт и навыки"

Барнаулец Максим пришел на пункт отбора вместе с сыном-школьником. Мужчина говорит, что всегда мечтал служить на флоте, но все-таки выбрал профессию врача. А вот своего сына Максим намерен отправить в вооруженные силы, поэтому и привел загодя — чтобы узнать все подробности.

"Меня армия всегда интересовала. Но я закончил медицинский университет, был освобожден от военной службы, потому что врач, работавший в сельской местности, призыву не подлежал. Я ходил, просился, меня не брали. В результате закончил только военную кафедру. Но сына в армию надо отправлять, это определенный опыт и навыки", – говорит барнаулец.

В передвижные пункты (которые организуют и во время других массовых городских мероприятий) чаще всего приходят из любопытства, рассказали amic.ru сотрудники одного из таких "офисов", который работает сегодня на площади Сахарова.

По словам инструктора (по Воздушно-космическим силам) пункта отбора на военную службу по контракту Николая Лопатина, к ним заходят даже бабушки и дедушки, которые узнают информацию для внуков. Также нередко приходят жены, чьи мужья интересуются военной службой.

"После таких мероприятий несколько человек обязательно отправляются служить. Но нам еще необходимо изучить документы, которые пришедшие на праздник барнаульцы вряд ли с собой берут: военный билет и документ об образовании. В призывном пункте на ул. Цеховой, 25 (центральный офис – прим.ред.) мы уже более обширно можем все рассказать", – отмечает Лопатин.

На Запад и Восток

Барнаульцы и жители края, готовые по контракту служить в вооруженных силах, чаще всего выбирают воинские части поближе к дому, отмечают специалисты. Но привлекают барнаульцев и подразделения, расположенные в тысячах километрах от Алтайского края.

"В Алтайском крае есть несколько точек для службы: В ЗАТО Сибирский находятся ракетные войска стратегического назначения, в поселке Комсомольском Павловского района расположены воздушно-космические силы. В Алейске и Топчихе есть военные части, в Бийске работают зенитно-военная бригада и подразделения радиотехнических войск. Многие "контрактники" едут на Дальний Восток, в Санкт-Петербург, Псков. Есть интерес и к службе в Таджикистане, но туда жесткий отбор", – говорит офицер по тестированию и военно-профессиональной ориентации пункт отбора Сергей Мороз.

По его словам, военная служба по контракту интересует не только мужчин, но и женщин. Специального образования, чтобы работать в частях, не требуется.

"Если женщины выбирают медицинские специальности, нужно профильное образование. А для таких специальностей, как телефонист, радиотелеграфист, достаточно среднего и высшего профессионального образования", – говорит Сергей Морозов.

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Автор:
Алёна Жукова журналист (7-385-2) 59-44-66

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