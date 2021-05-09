Губернатор поздравил жителей Алтайского края с Днём Победы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил жителей края и ветеранов с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне.
По его словам, за Победу пришлось заплатить огромную цену: миллионы погибших, разрушенные города, сёла и разбитые судьбы.
"Война обездолила целые поколения, но не сломила их, – подчеркнул Томенко. – Наши солдаты разгромили грозного врага, участвовали в восстановлении страны и подарили потомкам счастье жить под мирным небом".
Он напомнил, что из Алтайского края на фронт ушли свыше 500 тысяч человек, а заводы на территории региона производили необходимые стране материалы, в том числе боеприпасы и двигатели для танков.
"Госпитали Алтайского края помогли вернуться в строй тысячам раненых бойцов и командиров, – отметил губернатор. – На Алтае нашли приют беженцы из прифронтовых территорий, дети из блокадного Ленинграда и всесоюзного пионерского лагеря "Артек". Многие семьи на Алтае дали обездоленным людям кров и окружили их заботой".
Томенко подчеркнул, что россияне преклоняются перед ветеранами, и обратился к ним со словами: "Никто не сможет преуменьшить величие вашего подвига".
В конце обращения глава региона пожелал ветеранам крепкого здоровья, бодрости духа и благополучия.
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