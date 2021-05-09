Виктор Томенко возложил цветы к Мемориалу Славы в Барнауле

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
Церемония возложения венков к Мемориалу Славы прошла в Барнауле 9 мая, сообщает пресс-служба правительства Алтайского края.
Мероприятие приурочено к 76-летию со Дня Победы в Великой Отечественной войне. В нём приняли участие сотни местных жителей, включая представителей региональных и городских властей.
"В Алтайском крае по традиции в День Победы праздничные мероприятия начинаются с церемонии возложения цветов к скульптурной группе "Прощание", монументу с фамилиями Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы, Вечному огню", – уточнили в региональном правительстве.
Вместе со всеми Виктор Томенко почтил память погибших воинов и возложил цветы к мемориальному комплексу. Почётный караул дал оружейный залп.
В церемонии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк и спикер Барнаульской городской думы Галина Буевич.
Ранее с Днём Победы жителей региона поздравили Виктор Томенко, Вячеслав Франк и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.
Комментарии
руководство края без масок.....нарушили режим ими же установленный...