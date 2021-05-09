Как в Барнауле проходит Парад Победы. Фоторепортаж

Фото: Екатерина Смолихина, Полина Жданова / amic.ru
Парад Победы в Барнауле стартовал на проспекте Ленина в 10 часов. Собравшихся поприветствовал губернатор Алтайского края Виктор Томенко. Он также вручил награды за отличную учёбу кадетам.
Как проходит праздничное мероприятие можно посмотреть в фоторепортаже amic.ru. В ходе мероприятия будут появляться новые интересные снимки с места торжества, где редакцию представляют фотокорреспондент Екатерина Смолихина и журналист Полина Жданова.
Ранее состоялась церемония возложения венков к Мемориалу Славы. Фоторепортаж о ней можно посмотреть по ссылке.
Комментарии
Почему все без масок? Пандемия закончилась?
Пандемия не закончилась. Все без масок, потому что привились.
Ну кстати да, там же в погонах все, наверняка их массово привили в этом и секрет безмасочности)
да это же не пенсионеров на остановках штрафовать, тут ведь работать надо
наверняка их массово привили
К тому же они живут в одних казармах и давно бы и без парада друг от другу заразились... кто-то, может, уже и переболел.
А где приказ или распоряжение, кто привился может находиться без масок? Всё что видно полное игнорирование собственных распоряжений.