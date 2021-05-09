Мэр Барнаула поздравил население с Днем Победы

Глава Барнаула Вячеслав Франк выступил с поздравлением с праздником 9 Мая и выразил благодарность ветеранам и труженикам тыла, которые ковали победу в Великой Отечественной войне.
"Поклонения и восхищения достоин каждый, кто бил врага на фронте, приближал Победу в тылу, восстанавливал народное хозяйство, — подчеркнул мэр краевой столицы. — Мужество и героизм, сила духа и верность долгу навсегда останутся ярким примером любви к Родине. На страницах городской истории навсегда запечатлен трудовой героизм барнаульцев в годы войны".
Франк также отметил роль памяти о Великой Победе, которая помогает россиянам сплотится и преодолеть любые испытания. По его словам, необходимо продолжить традиции старшего поколения, которое отдавало все силы во имя благополучия и безопасности Родины.
Ранее с Днем Победы жителей региона поздравили губернатор Алтайского края Виктор Томенко и координатор проекта "Победа в каждом из нас" Максим Банных.
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