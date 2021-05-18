Решили "воспитать". Сожителей из Алейска осудят за смерть женщины по неосторожности

22-летнего мужчину и его 29-летнюю сожительницу осудят за причинение смерти по неосторожности. Жители Алейска увидели в тамбуре дома незнакомую женщину и решили, что она собиралась похитить их обувь.
По данным следствия, инцидент произошёл в декабре 2020 года. Молодые люди, увидев незнакомку, начали избивать её, в том числе металлическим совком. Причём избиение продолжалось в течение нескольких часов, после чего они вытащили женщину на улицу и бросили возле одного из домов. Смерть потерпевшей наступила от переохлаждения.
В ходе предварительного следствия обвиняемые вину в содеянном признали, мотивировав свои действия желанием "воспитать" погибшую. "Следствием собраны достаточные доказательства, в связи с чем уголовное дело с утверждённым Алейским межрайонным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", – сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
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