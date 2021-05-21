Барнаульцы начали спекулировать билетами на II этап Кубка мира по гребле

Билеты на второй этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ в Барнауле закончились. Свободных мест нет ни на субботу, ни на воскресенье, а на одной из площадок для продажи товаров уже начались спекуляции – стоимость перепроданного пропуска на соревнования начинается от 700 рублей.

Согласно онлайн-сервису kassy.ru, свободных мест на соревнования не осталось. При этом билеты начали появляться на Avito. Согласно объявлению, пропуск на трибуны (стоимость которого при продаже от организатора составляла 200 рублей) можно приобрести за 1000.

В другом предложении билеты продаются по 700 рублей, однако продавец не уточняет, дают они пропуск на трибуны или в зрительскую зону.

Напомним, что II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ стартовал 20 мая. Те, кому не удалось заранее купить билеты, могут увидеть соревнования гребцов, могут увидеть телетрансляцию.