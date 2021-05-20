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Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

, ИА "Амител"
Рассказываем, какие спортивные и развлекательные мероприятия пройдут в Барнауле 20 мая
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Сегодня, 20 мая, в Барнауле на гребном канале начинается II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Но, помимо этого, на этой неделе в городе проводится ещё масса интересных мероприятий, организованных в честь соревнований. Amic.ru будет ежедневно публиковать афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут с 20 по 23 мая. И первый день уже наступил.

1
Гребной канал
Хотя официальное открытие соревнований запланировано на пятницу, 21 мая, заезды спортсменов начались уже сегодня.

Расписание заездов (или заплывов):
первый – с 10:00 до 10:45;
второй – с 11:30 до 12:00;
третий – с 14:00 до 15:00;
четвёртый – с 16:00 до 16:50.

В перерывах между заплывами для зрителей будет организована развлекательная программа и розыгрыши ценных призов. Первый день соревнований закончится к 18:00.
2
"Барнаул спортивный" на Мало-Тобольской
Программа развлекательных мероприятий на пешеходной улице Мало-Тобольской будет весьма насыщенной и продлится с 10:00 до 22:00.

Что можно увидеть?
В 10:00 начнёт показы фильмов о Барнауле и Алтайском крае кинотеатр под открытым небом.
С 12:00 до 16:00 пройдёт сдача норм ГТО.
С 16:00 до 17:00 для гостей и жителей города проведут спортивные мастер-классы.
В 17:00 барнаульский зоопарк публично поприветствует спортсменов Кубка мира по гребле.
С 17:30 до 18:00 пройдёт викторина "Спортивный Барнаул" с призами.
С 18:00 до 19:30 на площади расскажут историю гребного канала.
С 19:30 до 20:30 можно будет спеть в спортивном караоке и посоревноваться за призы.
С 20:30 до 20:40 состоится шоу "Баскетбольный фристайл" от Алексея JEQ.
А с 20:40 до 22:00 можно будет послушать концерт группы "Территория 122".
3
А если я не хочу гулять по Мало-Тобольской, куда мне ещё можно сходить?
В музеях, театрах и на других культурных площадках города тоже есть что посмотреть.

Так, с 10:00 до 19:00 в музее на ул. Льва Толстого, 2, можно будет посмотреть выставку рукописных и старопечатных книг.
С 11:00 до 19:00 в музее "Мир камня" (ул. Ползунова, 39) будет открыта выставка "Рукоделие – связь времён", вход свободный.
В 17:00 от ул. Ползунова, 35, начнётся экскурсия по историческому Барнаулу.
Или вы можете присоединиться в 18:30 к экскурсионному маршруту "Барнаул горнозаводской", который стартует от Демидовской площади.
В это же время, в 18:30, любители театра смогут посмотреть премьеру спектакля "Пой, Вовка!" в Молодёжном театре Алтая (пр. Калинина, 2).
4
А есть ли что-то ещё интересное?
В 12:00 в барнаульском зоопарке (ул. Энтузиастов, 12) пройдёт торжественная встреча гостей Кубка мира по гребле и угощение гречневой кашей из полевой кухни.
А вечером, в 19:00, можно продолжить гастрономическое удовольствие в доме-ресторане "Ясная поляна" (ул. Л. Толстого, 30) и попробовать фирменный ужин от шеф-повара Артёма Агафонова.
Читайте также в сюжете: Кубок мира по гребле в Барнауле
Автор:
Полина Жданова Редактор-журналист 89836019359

Комментарии

20.05.2021 07:40
Виктор

Сдача норм ГТО — захватывающее зрелище! Плохо, что начинается одновременно с гречневой кашей в Зоопарке. Наверное, придётся, отведав каши на Сулиме, тут же мчаться на Старый базар

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