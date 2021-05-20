Соревнования по гребле: день первый. Куда сходить и что посмотреть в Барнауле?

Сегодня, 20 мая, в Барнауле на гребном канале начинается II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Но, помимо этого, на этой неделе в городе проводится ещё масса интересных мероприятий, организованных в честь соревнований. Amic.ru будет ежедневно публиковать афишу развлекательных и спортивных событий, которые пройдут с 20 по 23 мая. И первый день уже наступил.

1 Гребной канал Хотя официальное открытие соревнований запланировано на пятницу, 21 мая, заезды спортсменов начались уже сегодня.



Расписание заездов (или заплывов):

первый – с 10:00 до 10:45;

второй – с 11:30 до 12:00;

третий – с 14:00 до 15:00;

четвёртый – с 16:00 до 16:50.



В перерывах между заплывами для зрителей будет организована развлекательная программа и розыгрыши ценных призов. Первый день соревнований закончится к 18:00.

2 "Барнаул спортивный" на Мало-Тобольской Программа развлекательных мероприятий на пешеходной улице Мало-Тобольской будет весьма насыщенной и продлится с 10:00 до 22:00.



Что можно увидеть?

В 10:00 начнёт показы фильмов о Барнауле и Алтайском крае кинотеатр под открытым небом.

С 12:00 до 16:00 пройдёт сдача норм ГТО.

С 16:00 до 17:00 для гостей и жителей города проведут спортивные мастер-классы.

В 17:00 барнаульский зоопарк публично поприветствует спортсменов Кубка мира по гребле.

С 17:30 до 18:00 пройдёт викторина "Спортивный Барнаул" с призами.

С 18:00 до 19:30 на площади расскажут историю гребного канала.

С 19:30 до 20:30 можно будет спеть в спортивном караоке и посоревноваться за призы.

С 20:30 до 20:40 состоится шоу "Баскетбольный фристайл" от Алексея JEQ.

А с 20:40 до 22:00 можно будет послушать концерт группы "Территория 122".

3 А если я не хочу гулять по Мало-Тобольской, куда мне ещё можно сходить? В музеях, театрах и на других культурных площадках города тоже есть что посмотреть.



Так, с 10:00 до 19:00 в музее на ул. Льва Толстого, 2, можно будет посмотреть выставку рукописных и старопечатных книг.

С 11:00 до 19:00 в музее "Мир камня" (ул. Ползунова, 39) будет открыта выставка "Рукоделие – связь времён", вход свободный.

В 17:00 от ул. Ползунова, 35, начнётся экскурсия по историческому Барнаулу.

Или вы можете присоединиться в 18:30 к экскурсионному маршруту "Барнаул горнозаводской", который стартует от Демидовской площади.

В это же время, в 18:30, любители театра смогут посмотреть премьеру спектакля "Пой, Вовка!" в Молодёжном театре Алтая (пр. Калинина, 2).