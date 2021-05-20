Кубок мира по гребле в Барнауле: главные старты. Инфографика

С 20 по 23 мая Барнаул впервые в своей истории принимает этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ. Более того, это самые крупные международные соревнования из всех видов спорта, которые пройдут в России в 2021 году. Особенность барнаульского этапа ещё и в том, что здесь разыграют последние шесть лицензий на Олимпийские игры в Токио, которые состоятся во второй половине лета.

Всего же на этом этапе Кубка мира более 300 спортсменов из 58 стран разыграют 24 комплекта наград. Amic.ru собрал самые зрелищные и увлекательные заезды в каждый из четырёх соревновательных дней в инфографике. Для увеличения картинки нажмите на неё.