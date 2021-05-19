Берите зонт, еду и смартфон: что нужно знать болельщикам Кубка мира по гребле

Одно из крупнейших в истории Барнаула спортивных соревнований – Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ – пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Чтобы вы как следует подготовились к событию и получили от него только приятные впечатления, amic.ru вместе с экспертами МТС подготовил рекомендации для начинающих болельщиков. Итак, что нужно знать человеку, который идёт на соревнования впервые?
Спланируйте дорогу
Прежде всего, выберите вид транспорта, которым будете добираться. В эти дни часть электропоездов будет делать остановку на временной платформе "Гребной канал". Время в пути от железнодорожного вокзала – 8 минут. От Речного вокзала Барнаула до гребного канала будут курсировать бесплатные автобусы. Проезд на личном транспорте ограничат, но будет организовано несколько "перехватывающих" парковок, где можно оставить автомобиль – оттуда зрителей на канал доставят шаттлами.
Приходите за 40-50 минут до начала. Гребной канал имеет несколько трибун, а также протяжённую набережную, вдоль которой также будут находиться болельщики.
Уходите раньше, чем закончатся соревнования. Если не хотите попасть в толпу и планируете быстрее оказаться дома, не задерживайтесь. Да, вы не увидите финал, но выберетесь из места проведения мероприятия, потратив меньше времени.
Зарядите смартфон
Специально к мероприятию МТС установила вблизи гребного канала дополнительное оборудование с поддержкой 4G. С помощью мобильного интернета от МТС вы сможете пользоваться Google картами, чтоб не потеряться, а после делиться фотографиями и видео водных баталий. Не забудьте сделать фото с бобром Сибиряком – официальным талисманом Кубка мира.
"Организаторы ожидают, что на месте соревнований будет присутствовать порядка семи тысяч болельщиков. А это значит, что нагрузка на сеть и мобильный интернет-трафик в этих локациях возрастёт в сотни раз. В течение нескольких месяцев мы готовили площадку к мировому первенству, и сейчас болельщики могут смело брать с собой на соревнования гаджеты и пользоваться мобильным интернетом во время жарких спортивных баталий", – сказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.
Позаботьтесь о комфорте
Возьмите с собой перекус. Фуд-корт будет организован с восточной стороны зрительской трибуны, но вы можете взять еду с собой (снеки, орешки и прочее), а вот проносить напитки запрещено.
Захватите зонт или дождевик. В дни Кубка мира по гребле в Барнауле ожидается переменная облачность и небольшой дождь.
Комментарии
Всех ждет, полная попа, но мы Вас ждем
Да не будет никакой попы там, поеду завтра ради любопытства. Только непонятно сколько автобус едет по времени.
алкоголю брать нужно иначе бррррр сидеть
19.05.2021 11:11
гость
Ну так как старый мост закрыт, то на автобусе через новый мост минимум 40 минут до канала.
С перехватывающими парковками не понятно. Где они будут?