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Берите зонт, еду и смартфон: что нужно знать болельщикам Кубка мира по гребле

, ИА "Амител"
Организаторы ожидают порядка семи тысяч болельщиков в каждый из дней соревнований
Фото: canoesport.ru

Фото: canoesport.ru

Одно из крупнейших в истории Барнаула спортивных соревнований – Кубок мира по гребле на байдарках и каноэ – пройдёт в Барнауле с 20 по 23 мая 2021 года. Чтобы вы как следует подготовились к событию и получили от него только приятные впечатления, amic.ru вместе с экспертами МТС подготовил рекомендации для начинающих болельщиков. Итак, что нужно знать человеку, который идёт на соревнования впервые?

Спланируйте дорогу

Прежде всего, выберите вид транспорта, которым будете добираться. В эти дни часть электропоездов будет делать остановку на временной платформе "Гребной канал". Время в пути от железнодорожного вокзала – 8 минут. От Речного вокзала Барнаула до гребного канала будут курсировать бесплатные автобусы. Проезд на личном транспорте ограничат, но будет организовано несколько "перехватывающих" парковок, где можно оставить автомобиль – оттуда зрителей на канал доставят шаттлами.

Приходите за 40-50 минут до начала. Гребной канал имеет несколько трибун, а также протяжённую набережную, вдоль которой также будут находиться болельщики.

Уходите раньше, чем закончатся соревнования. Если не хотите попасть в толпу и планируете быстрее оказаться дома, не задерживайтесь. Да, вы не увидите финал, но выберетесь из места проведения мероприятия, потратив меньше времени.

Зарядите смартфон

Специально к мероприятию МТС установила вблизи гребного канала дополнительное оборудование с поддержкой 4G. С помощью мобильного интернета от МТС вы сможете пользоваться Google картами, чтоб не потеряться, а после делиться фотографиями и видео водных баталий. Не забудьте сделать фото с бобром Сибиряком – официальным талисманом Кубка мира.

"Организаторы ожидают, что на месте соревнований будет присутствовать порядка семи тысяч болельщиков. А это значит, что нагрузка на сеть и мобильный интернет-трафик в этих локациях возрастёт в сотни раз. В течение нескольких месяцев мы готовили площадку к мировому первенству, и сейчас болельщики могут смело брать с собой на соревнования гаджеты и пользоваться мобильным интернетом во время жарких спортивных баталий", – сказал директор филиала МТС в Алтайском крае Иннокентий Цой.

Позаботьтесь о комфорте

Возьмите с собой перекус. Фуд-корт будет организован с восточной стороны зрительской трибуны, но вы можете взять еду с собой (снеки, орешки и прочее), а вот проносить напитки запрещено. 

Захватите зонт или дождевик. В дни Кубка мира по гребле в Барнауле ожидается переменная облачность и небольшой дождь.

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Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

19.05.2021 10:01
путин

Всех ждет, полная попа, но мы Вас ждем

19.05.2021 11:11
гость

Да не будет никакой попы там, поеду завтра ради любопытства. Только непонятно сколько автобус едет по времени.

19.05.2021 11:36
- гость -

алкоголю брать нужно иначе бррррр сидеть

19.05.2021 11:39
- гость -

19.05.2021 11:11
гость
Ну так как старый мост закрыт, то на автобусе через новый мост минимум 40 минут до канала.

19.05.2021 11:39
- гость -

С перехватывающими парковками не понятно. Где они будут?

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