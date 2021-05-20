Где можно смотреть трансляцию Кубка мира по гребле?

II этап Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ уже стартовал. В Барнауле на гребном канале спортсмены делают первые заплывы. Не всем удастся посетить мероприятие и увидеть соревнования вживую. Amic.ru рассказывает, где и как можно посмотреть онлайн-трансляции соревнований.
Право на трансляцию получила компания из Тюменской области "Регион Телеком", но это не значит, что нигде больше соревнования не увидеть. Их картинку покажут в 72 странах мира и на нескольких телеканалах в России.
Так, на кабельном телевидении прямую трансляцию Кубка мира можно посмотреть на каналах Eurosport и Eurosport 2 (они доступны у сетевых провайдеров – МТС, "Ростелеком", "Дом.Ру", "Мегафон").
Транслируют соревнования и местные телеканалы – "Катунь 24" и "Толк" (21-я и 22-я кнопка соответственно).
Право на это получили:
– школа олимпийского резерва по гребле им. Костенко;
– сайт и YouTube-канал местного издания "Толк";
– сайт издания "Бийский рабочий";
– канал сообщества "Каноэ Алтай".
А на федеральном телеканале "Матч-ТВ" трансляции не будет. Напомним, что накануне Кубка мира по гребле произошёл скандал с генеральным продюсером телеканала Тиной Канделаки. Она осталась недовольна тем, что "Матч-ТВ" проиграл аукцион на проведение прямого эфира, и канал отказался от трансляции картинки от "Регион Телекома". Поэтому не стоит тратить время и искать греблю на этой кнопке.
Комментарии
А зрителе то без масок
А если у меня нет этих кнопок и каналов. Где смотреть? А хочется просто посмотреть на большом экране дому, а не в интернете в глазок. Отличный подарок любителям спорта. Большой привет министру спорта края.
Доигрались с откатами! Барнаул не попал на Российское ТВ! В какие такие игры играет так называемое министерство спорта? Г-н губернатор, наведите пожалуйста порядок в этом министерстве! В кои века в столице Алтайского края проходит чемпионат мирового уровня как бы подпольно. А ведь деньжат в бухали в том числе федеральных 600 мультов! И что, как дворовой чемпионат покажут в конце новостей по Катуни? Здесь не должно личных неприязней между спортивными руководителями и руководителями центральных каналов. И соответсвующим органам неплохо бы расмотреть на прозрачность тендера на трансляцию. Я уверен что там найдется много чего интересного. Обидно за край, за тех работяг которые готовили этот праздник спорта.
Что за скулеж, Евгений. Смотрите на Катунь24. Этот канал у Вас есть.
Жителям Новосибирск, Кемерова и т.д. тоже предложите смотреть на канале Катунь?
У меня антенна, 20 каналов, и тоже катуни нет, перечислить?
У меня дочь в другом городе живет и тоже хотела окунуться в атмосферу спортивного праздника. Я её говорю: смотри в интернете или Евроспорт (в студенческой общаге).
Матч-ТВ закуклился. Его не для этого создавали по поручению президента.
Смотрите на Катунь24. Этот канал у Вас есть
и где, в аналоговом сигнале, на мультиплексах её нету...
У меня антенна, 20 каналов, и тоже катуни нет, перечислить?
у тебя не антенна на 20 каналов, а DVB-T2 по 2-м каналам...