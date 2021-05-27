Такой день. Грядущий рост цены проезда в Барнауле и отставка главы района

Два пассажироперевозчика проинформировали городские власти о готовящемся росте стоимости проезда по маршрутам № 18, 27, 58 и 144. В администрации краевой столицы отметили, что на указанных маршрутах работают автобусы малой вместимости, тариф которых не регулируется. Цена билетов увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Новый тариф будет действовать с 7 июня 2021 года.

Депутаты Алтайского Заксобрания 27 мая приняли поправки в избирательное законодательство за несколько месяцев до выборов нового созыва АКЗС. Теперь следующий состав парламента будут выбирать по новым правилам. Например, без дня тишины и с увеличенными в три раза лимитами на ведение кампании.

Главу администрации Баевского района Андрея Мерца освободили от должности. Исполнять обязанности руководителя муниципалитета будет первый заместитель администрации района Виктор Горбоносов. Мерца обвиняют в мошенничестве.

Дело о надругательстве над барнаульской школьницей обрастает новыми деталями. СМИ назвали возможные мотивы участниц истязания. Детский омбудсмен рассказала, как помочь избитой девочке. 14-летнюю подозреваемую в "иных действиях сексуального характера" взяли под стражу. Следователи возбудили ещё одно уголовное дело – по статье "Халатность". Прокуратура блокирует сайты с видео об избиении малолетней, а следователи предупреждают об уголовной ответственности за его распространение.

Первая партия вакцины от коронавируса "КовиВак" от центра имени Чумакова поступила в Алтайский край. Региону предоставили 2340 комплектов препарата, их распределят по районным больницам. Вскоре прибудет ещё одна партию – для городских поликлиник.

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин исключил объединение с Алтайским краем и строительство дороги в Китай. По его словам, вопрос слияния регионов закрыт навсегда.

Проблемную Яровскую ТЭЦ в очередной раз обсуждали в правительстве Алтайского края. Власти рассматривают варианты замены убыточного объекта, который требует ежегодных финансовых вливаний, но не может обеспечить стабильное и надёжное отопление домов горожан. Губернатор Алтайского края предложил в качестве альтернативы строительство нескольких газовых котельных либо новой станции. С ним согласился и спикер АКЗС Александр Романенко.