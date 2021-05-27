Стоимость проезда по четырём маршрутам повысят в Барнауле

Два пассажироперевозчика проинформировали городские власти о готовящемся росте стоимости проезда по маршрутам № 18, 27, 58 и 144, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.

В администрации краевой столицы отметили, что на указанных маршрутах работают автобусы малой вместимости, тариф которых не регулируется.

Цена билетов увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Новый тариф будет действовать с 7 июня 2021 года.

"По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышение цен на расходные материалы, – уточнили в мэрии. – Так, на маршрутах № 18, 27 и 58 транспорт обновлён полностью (приобретено 62 единицы), на маршруте № 144 – частично".

Городские власти напомнили, что из 82 муниципальных маршрутов Барнаула 22 производят пассажироперевозки по нерегулируемым тарифам. Цена билетов у них составляет 25 рублей.

"В 2019-2021 годах на 11 маршрутах с нерегулируемыми тарифами заменено более 150 единиц транспорта, на восьми – полностью, на трёх – частично, – подчеркнули в мэрии. – Общий объём инвестиций составил порядка 300 млн рублей".

Напомним, ещё 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля – до 26 рублей в автобусах и электротранспорте.

Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе увеличится на 1,5 рубля. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.

Это повлекло за собой несколько митингов против увеличения стоимости проезда. А в апреле 709 человек оставили свои подписи под обращением к мэру Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не повышать тарифы на общественный транспорт до конца 2021 года.

В начале февраля Франк заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.

В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Проезд подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.