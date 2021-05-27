Стоимость проезда по четырём маршрутам повысят в Барнауле

Два пассажироперевозчика проинформировали городские власти о готовящемся росте стоимости проезда по маршрутам № 18, 27, 58 и 144, сообщает пресс-служба мэрии Барнаула.
В администрации краевой столицы отметили, что на указанных маршрутах работают автобусы малой вместимости, тариф которых не регулируется.
Цена билетов увеличится на три рубля и составит 28 рублей. Новый тариф будет действовать с 7 июня 2021 года.
"По словам перевозчиков, повышение тарифов обосновано значительными капиталоёмкими мероприятиями по обновлению автотранспорта, а также значительным повышение цен на расходные материалы, – уточнили в мэрии. – Так, на маршрутах № 18, 27 и 58 транспорт обновлён полностью (приобретено 62 единицы), на маршруте № 144 – частично".
Городские власти напомнили, что из 82 муниципальных маршрутов Барнаула 22 производят пассажироперевозки по нерегулируемым тарифам. Цена билетов у них составляет 25 рублей.
"В 2019-2021 годах на 11 маршрутах с нерегулируемыми тарифами заменено более 150 единиц транспорта, на восьми – полностью, на трёх – частично, – подчеркнули в мэрии. – Общий объём инвестиций составил порядка 300 млн рублей".
Напомним, ещё 24 сентября 2020-го на заседании координационного совета по ценообразованию города Барнаула было одобрено повышение стоимости проезда сразу на 3 рубля – до 26 рублей в автобусах и электротранспорте.
Для тех, кто пользуется транспортными картами, стоимость одной поездки в автобусе, трамвае и троллейбусе увеличится на 1,5 рубля. В маршрутках планируется повысить проезд до 28 рублей.
Это повлекло за собой несколько митингов против увеличения стоимости проезда. А в апреле 709 человек оставили свои подписи под обращением к мэру Барнаула Вячеславу Франку с просьбой не повышать тарифы на общественный транспорт до конца 2021 года.
В начале февраля Франк заявлял, что стоимость проезда в общественном транспорте города вырастет уже в ближайшее время. Однако это не позволит перевозчикам закупить новые автобусы и трамваи, изношенность которых достигла рекордных 98%.
В последний раз тариф в Барнауле повышали в 2019 году. Проезд подорожал до 23 рублей, в маршрутках – до 25 рублей. Для обладателей транспортных карт проезд в общественном транспорте стал самым дешевым: 21 рубль за поездку. После этого тарифы не менялись.
Комментарии
Два пассажироперевозчика проинформировали городские власти о готовящемся росте стоимости проезда
я так понимаю "анархия - мать порядка" )))
Фунтику походу занесли
интересно, сглотнут или попрут с маршрута
Чего растревожились так? Уже много лет как действует это правило-автобусы малой вместимости возят по нерегулируемым тарифам. А про "занесли","сглотнут"-это ваши влажные фантазии. Они и до 40 могли бы поднять,только пустыми кататься начнут. Единственное,что их сдерживает-тариф в 23 (-) рубля,который ещё не пересмотрели.
Ну и сейчас много не заработают. Наблюдала на остановке, люди ждут другой транспорт. Денег у населения сильно много нет. Будут выбирать другие маршруты. ДА: мы против повышение тарифов на проезд. Нам кто зарплату повысит?
Сдал франк город на разграбление
27.05.2021 16:26
- гость -
Купите автобусы и грабьте.