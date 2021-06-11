В школы и детские сады Новосибирска поступили сообщения о минированиях

В школы и детские сады Новосибирска поступил ряд сообщений о минировании. Специалисты проверяют учреждения на наличие взрывных устройств, пишет ТАСС.

"В соответствии с нормами действующего законодательства и алгоритмами ситуационного реагирования, при поступлении таких сообщений реализуются регламентированные мероприятия. Специальные службы обследуют здания на предмет обнаружения взрывных устройств", – сообщили в пресс-службе областного правительства.

Правоохранители также устанавливают личности отправителей сообщений.

Ранее на улице 80-й Гвардейской Дивизии в Барнауле возле дома № 29/2 заметили подозрительный чемодан. На место обнаружения вызвали полицейских, которые временно оцепили участок.