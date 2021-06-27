Обязательную вакцинацию для некоторых групп людей ввели в Бурятии

В Бурятии ввели обязательную вакцинацию для тех, кто имеет больший шанс заразиться и для тех, кто работает в сфере услуг. Об этом сообщает ТАСС.

"Принято решение о проведении обязательной вакцинации граждан, подверженных наибольшему риску инфицирования. Создание коллективного иммунитета позволит нам стабилизировать эпидситуацию в республике по новой коронавирусной инфекции",– сказал главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев.

Провести вакцинацию необходимо до 20 августа 2021 года, используя препарат, прошедший государственную регистрацию в Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что обязательной вакцинацию сделали уже в ряде регионов России.