"Надо было думать вчера". Мясников оценил влияние вакцинации на новую волну COVID-19

На нынешнюю волну коронавируса вакцинация не повлияет, поскольку антитела у привитых людей появятся только через 1,5-2 месяца после первого укола. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в своем Telegram-канале.

"На сегодняшнюю волну вакцинация не повлияет. Про сегодня надо было думать вчера. Антитела появляются лишь через полтора-два месяца после первой вакцинации. До того времени вы не защищены. Сегодняшние смерти и последствия болезни — результат нашей пассивности в относительно "холодный" период", — написал специалист.

Он добавил, что те, кто вакцинируется сейчас, получают защиту на "осенне-зимнюю грядущую волну".

Чтобы "снизить накал страстей" в вопросе вакцинации, в первую очередь, по мнению Мясникова, необходимо гарантировать людям в случае реальных побочных явлений большую компенсацию и гарантированную медицинскую помощь. Кроме того, необходимо разговаривать с ними, отвечать на частные вопросы и пересмотреть "санкционную политику" к непривитым с антителами.

"Мы знаем, что ковидом переболели в десятки раз больше людей, чем зарегистрировано — это международные данные. И у них есть антитела. И их ограничения не должны касаться <…> Другое дело, что и с антителами надо вакцинироваться, готовясь к осенней волне", — заключил врач.

Ранее Александр Мясников объяснил, как защититься в третью волну коронавируса. Он посоветовал пройти вакцинацию, применять специальные капли в нос, а также держаться на расстоянии и избегать людных помещений.