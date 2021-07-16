Как в Барнауле ставят прививки от коронавируса в торговых центрах и на автовокзале

Прививки от COVID-19 в Барнауле начали ставить в торговых центрах и на автовокзале. Мобильные пункты с 14 июля открыли в ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна", а 15 с июля начала работать точка в ТРЦ "Галактика". Это решение вызвало недоумение у жителей города: ведь чтобы поставить прививку, врачу необходимо обследовать пациента. Как это происходит в торговом центре и насколько выполняются необходимые санитарные нормы при вакцинации, выясняли корреспонденты amic.ru Мария Лаврищева и Екатерина Смолихина. И да, мы очень удивились, когда не увидели огромных очередей из желающих привиться в новых пунктах вакцинации. Но, возможно, это временно.

Квест по торговому центру

В ТРЦ "Галактика" пункт вакцинации от коронавируса пришлось искать минут 20. Сначала мы искали медицинский фургон, так как подумали, что мобильный прививочный пункт просто сменил локацию и переехал с площади Спартака к ТРЦ (увы, невнимательно слушали редактора). Потом, когда выяснили всю правду о себе, пытались найти указатели, которые могли бы нас привести к цели. На входе – никаких объявлений или хотя бы стрелок, на первом этаже – тоже, на третьем – только запах фастфуда. И нигде никакого столпотворения из желающих поставить прививку. А мы всё ещё рассчитывали, что к пункту вакцинации нас приведёт огромная очередь. Пришлось спускаться вниз, искать охранника и – ура! – он указал нам путь прямо в сторону "Ашана", добавив: "Там точно увидите куда дальше".

И правда: рядом с супермаркетом мы увидели указатель и почти сразу нас окликнула регистратор: "Вы на прививку?" – "Да!" – обрадовались мы. Нас пригласили заполнить документы и пройти в кабинет. Вопреки переживаниям многих читателей amic.ru, никто не вводит вакцину пациентам прямо посреди общего холла ТРЦ на виду у остальных посетителей магазина.

Временно под прививочный кабинет переоборудовали служебное помещение ТЦ. Таким образом медикам удаётся соблюсти некую интимность процесса вакцинации. Поскольку мы прививки уже ставили, то честно признались, что пришли просто посмотреть.

Регистратор погрустнела: кроме нас в этот момент рядом с "кабинетом" никого не было. Белые стулья одиноко стояли у стены. "Видимо, барнаульцы ещё не успели узнать, где мы находимся, поэтому никого нет", – объяснила она отсутствие очереди. Однако утром, по её словам, люди были: сотрудники сразу нескольких компаний организованно пришли вакцинироваться.

Пока мы разговаривали, подошли две женщины. Они работают рядом с торговым центром, узнали, что теперь тут можно поставить прививку, и решили прийти "попытать счастья". По словам горожанок, сейчас в их поликлинике запись на вакцинацию на месяц вперёд, а здесь "вдруг повезёт и без очереди".

"Мы считаем, что прививка от коронавируса нужна. Она спасает жизнь! В связи с событиями, происходящими сейчас, прослойка привитых – хоть какая-то защита. У меня были случаи, когда друзья болели ковидом, так те, кто привился, перенесли болезнь гораздо легче", – рассказала одна из женщин.

Регистратор проверила документы, попросила женщин заполнить анкеты, а потом проводила к врачу.

Кстати, вакцину от коронавируса в торговый центр доставляют в небольших количествах и в специальных контейнерах. Как только она заканчивается, подвозят новые дозы. В первый день работы (15 июля) в "Галактику" препарат подвозили дважды, рассказывают медики. Такой формат связан с тем, что в торговом центре нет специального оборудования для хранения вакцины.

Режим работы мобильного пункта в ТЦ "Галактика": с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных.



Прививка "за компанию"

На автовокзале пункт вакцинации мы нашли быстро. На двери, ведущей к выходу на посадку, висел "указатель" на листе А4, благодаря которому мы узнали, что прививки от коронавируса ставят на втором этаже в 202 кабинете.

Оказалось, что это комната матери и ребёнка. Перед кабинетом на диванчиках сидели люди. Но выяснилось, что большинство из них тут просто ждут, когда объявят посадку на автобус. И только одна женщина рассказала, что пришла всё-таки на прививку, причём "за компанию" с мужем. Хотели попасть в мобильный пункт на площади Спартака, но его оттуда уже убрали. К сожалению, говорит женщина, она прививку не поставила и сегодня, хотя мужу вакцину вкололи.

"Вакцинироваться пришла "за компанию" с мужем, но не поставила прививку. Девочки-медики отправили к врачу, а там выяснилось, что температура повышена. С нашей поликлиники-то на Спартака пункт "ушёл", – сказала жительница Барнаула.



Медработник пункта подтвердила, что у каждого, кто приходит на прививку, проверяют состояние здоровья. И если у человека высокая температура, низкое или повышенное давление, низкая сатурация, ставить вакцину не будут.

Работает кабинет вакцинации на автовокзале с 8:30 до 19:30. В выходные – так же.



А где поставить вторую прививку?

В региональном Минздраве считают, что организация пунктов вакцинации в торговых центрах и на автовокзале поможет привить больше жителей края. Предполагается, что на автовокзале смогут воспользоваться услугой и жители других населённых пунктов региона. Но есть один нюанс: если вы поставили прививку в мобильном пункте, то вторую придётся ставить только в том учреждении, в которое вас направит врач этого пункта, так как именно там для вас будет приготовлен второй компонент.

Медики уверены, что это не должно вызывать затруднений, даже если человек поставил прививку в Барнауле, а сам живёт в другом населённом пункте. "Период постановки второй дозы – от 21 дня до трёх месяцев. В любой из этих дней человек может подъехать и поставить прививку", – сообщила amic.ru врач в пункте вакцинации.

По данным на 15 июля, в регионе прививается более 410 тысяч человек, в том числе 121 754 человека получили первый компонент; 288 496 жителей уже полностью привиты. Темпы вакцинации населения в крае в среднем за последние недели составляют 8 тысяч человек в сутки. Но этого недостаточно. Минздрав заявил о намерении увеличить число прививающихся. Однако в некоторых поликлиниках очередь на вакцинацию составляет уже более месяца. А около мобильных пунктов люди ждали иногда несколько суток, чтобы поставить прививки.