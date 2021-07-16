Как в Барнауле ставят прививки от коронавируса в торговых центрах и на автовокзале

Прививки от COVID-19 в Барнауле начали ставить в торговых центрах и на автовокзале. Мобильные пункты с 14 июля открыли в ТРЦ "Волна", ТРЦ "Весна", а 15 с июля начала работать точка в ТРЦ "Галактика". Это решение вызвало недоумение у жителей города: ведь чтобы поставить прививку, врачу необходимо обследовать пациента. Как это происходит в торговом центре и насколько выполняются необходимые санитарные нормы при вакцинации, выясняли корреспонденты amic.ru Мария Лаврищева и Екатерина Смолихина. И да, мы очень удивились, когда не увидели огромных очередей из желающих привиться в новых пунктах вакцинации. Но, возможно, это временно.
Квест по торговому центру
В ТРЦ "Галактика" пункт вакцинации от коронавируса пришлось искать минут 20. Сначала мы искали медицинский фургон, так как подумали, что мобильный прививочный пункт просто сменил локацию и переехал с площади Спартака к ТРЦ (увы, невнимательно слушали редактора). Потом, когда выяснили всю правду о себе, пытались найти указатели, которые могли бы нас привести к цели. На входе – никаких объявлений или хотя бы стрелок, на первом этаже – тоже, на третьем – только запах фастфуда. И нигде никакого столпотворения из желающих поставить прививку. А мы всё ещё рассчитывали, что к пункту вакцинации нас приведёт огромная очередь. Пришлось спускаться вниз, искать охранника и – ура! – он указал нам путь прямо в сторону "Ашана", добавив: "Там точно увидите куда дальше".
И правда: рядом с супермаркетом мы увидели указатель и почти сразу нас окликнула регистратор: "Вы на прививку?" – "Да!" – обрадовались мы. Нас пригласили заполнить документы и пройти в кабинет. Вопреки переживаниям многих читателей amic.ru, никто не вводит вакцину пациентам прямо посреди общего холла ТРЦ на виду у остальных посетителей магазина.
Временно под прививочный кабинет переоборудовали служебное помещение ТЦ. Таким образом медикам удаётся соблюсти некую интимность процесса вакцинации. Поскольку мы прививки уже ставили, то честно признались, что пришли просто посмотреть.
Регистратор погрустнела: кроме нас в этот момент рядом с "кабинетом" никого не было. Белые стулья одиноко стояли у стены. "Видимо, барнаульцы ещё не успели узнать, где мы находимся, поэтому никого нет", – объяснила она отсутствие очереди. Однако утром, по её словам, люди были: сотрудники сразу нескольких компаний организованно пришли вакцинироваться.
Пока мы разговаривали, подошли две женщины. Они работают рядом с торговым центром, узнали, что теперь тут можно поставить прививку, и решили прийти "попытать счастья". По словам горожанок, сейчас в их поликлинике запись на вакцинацию на месяц вперёд, а здесь "вдруг повезёт и без очереди".
"Мы считаем, что прививка от коронавируса нужна. Она спасает жизнь! В связи с событиями, происходящими сейчас, прослойка привитых – хоть какая-то защита. У меня были случаи, когда друзья болели ковидом, так те, кто привился, перенесли болезнь гораздо легче", – рассказала одна из женщин.
Регистратор проверила документы, попросила женщин заполнить анкеты, а потом проводила к врачу.
Кстати, вакцину от коронавируса в торговый центр доставляют в небольших количествах и в специальных контейнерах. Как только она заканчивается, подвозят новые дозы. В первый день работы (15 июля) в "Галактику" препарат подвозили дважды, рассказывают медики. Такой формат связан с тем, что в торговом центре нет специального оборудования для хранения вакцины.
Режим работы мобильного пункта в ТЦ "Галактика": с 10:00 до 20:00 без обеда и выходных.
Прививка "за компанию"
На автовокзале пункт вакцинации мы нашли быстро. На двери, ведущей к выходу на посадку, висел "указатель" на листе А4, благодаря которому мы узнали, что прививки от коронавируса ставят на втором этаже в 202 кабинете.
Оказалось, что это комната матери и ребёнка. Перед кабинетом на диванчиках сидели люди. Но выяснилось, что большинство из них тут просто ждут, когда объявят посадку на автобус. И только одна женщина рассказала, что пришла всё-таки на прививку, причём "за компанию" с мужем. Хотели попасть в мобильный пункт на площади Спартака, но его оттуда уже убрали. К сожалению, говорит женщина, она прививку не поставила и сегодня, хотя мужу вакцину вкололи.
"Вакцинироваться пришла "за компанию" с мужем, но не поставила прививку. Девочки-медики отправили к врачу, а там выяснилось, что температура повышена. С нашей поликлиники-то на Спартака пункт "ушёл", – сказала жительница Барнаула.
Медработник пункта подтвердила, что у каждого, кто приходит на прививку, проверяют состояние здоровья. И если у человека высокая температура, низкое или повышенное давление, низкая сатурация, ставить вакцину не будут.
Работает кабинет вакцинации на автовокзале с 8:30 до 19:30. В выходные – так же.
А где поставить вторую прививку?
В региональном Минздраве считают, что организация пунктов вакцинации в торговых центрах и на автовокзале поможет привить больше жителей края. Предполагается, что на автовокзале смогут воспользоваться услугой и жители других населённых пунктов региона. Но есть один нюанс: если вы поставили прививку в мобильном пункте, то вторую придётся ставить только в том учреждении, в которое вас направит врач этого пункта, так как именно там для вас будет приготовлен второй компонент.
Медики уверены, что это не должно вызывать затруднений, даже если человек поставил прививку в Барнауле, а сам живёт в другом населённом пункте. "Период постановки второй дозы – от 21 дня до трёх месяцев. В любой из этих дней человек может подъехать и поставить прививку", – сообщила amic.ru врач в пункте вакцинации.
По данным на 15 июля, в регионе прививается более 410 тысяч человек, в том числе 121 754 человека получили первый компонент; 288 496 жителей уже полностью привиты. Темпы вакцинации населения в крае в среднем за последние недели составляют 8 тысяч человек в сутки. Но этого недостаточно. Минздрав заявил о намерении увеличить число прививающихся. Однако в некоторых поликлиниках очередь на вакцинацию составляет уже более месяца. А около мобильных пунктов люди ждали иногда несколько суток, чтобы поставить прививки.
Комментарии
Глупость, конечно, ведь этих медиков забрали из поликлиник, в которых теперь могут образоваться очереди. Зачем эти прививки на пеньках, лучше увеличить количество медиков, ставящих прививку в поликлиниках, где часовые очереди. И пусть люди записываются на конкретное время не на месяц вперед, а хотя бы на неделю. Чем шли и поставили, а вторую потом стой в очереди 5 часов
Расстроила фраза "Такой формат связан с тем, что в торговом центре нет специального оборудования для хранения вакцины".
Ну разве трудно было оснастить пункт этим оборудованием?
"Такой формат связан с тем, что в торговом центре нет специального оборудования для хранения вакцины".
Это про холодильник?
То есть снять в ТЦ помещение за 50-100тыр (Или какую цифру взять с потолка?) - смогли, а арендовать холодильник под мороженное - не смогли?
"в "Галактику" препарат подвозили дважды"
По 15 доз?
Бред, пыль в глаза, распил....
туда точно ходить не надо-у них документов нет никаких и бэйджиков-кто они и откуда?
А в мобильном пункте на автовокзале перед вакцинацией, даже температуру не смерили, не осмотрели, просто спросили про рабочее давление и поставили прививку
Прививают уже как скот, на вокзалах, магазинах и площадях!
А не проще у медучреждений ставить пункты, смысл этого всего в ТЦ и на автовокзале наталкивает на другие мысли
16.07.2021 10:14
- гость -
А вам кто-то мешает пойти в поликлинику и привиться там? Там и температуру, и давление, и сатурацию измерят. Ах да, пока всех зазывали по поликлиникам на прививку, вы ждали у моря погоды. А теперь опять плохо - вакцины не хватает и место некошерное.
В поликлинике в июне записались на 17 августа!!!
10:09
Привился вчера в 14.13 в Галактике, был 4 в очереди, как раз снимали рекламу. Заполнили анкету в компьютере, затем померяли температуру, давление, прослушали легкие и грудь, осмотрели горло, спросили про хронические болезни и аллергию дополнительно. Поставили вакцину. Дали памятку и назначили следующую прививку на 5 августа. Все про все 4 минуты.
Сегодня чувствую себя как обычно. 71 год. В Поликлинике предложили на 26 июля.
Мне одной кажется, что посыл материала какойто уничижительный? от заголовка до содержания? обесценили труд медиков, все их усилия.
Очевидно, что доверия у народа нет к происходящему, потому что слишком много информации, и государство эту борьбу проигрывает.
Но вы хотя бы медицину не засовывайте в заднее место, уважайте их труд, поинтересуйтесь, что происходит в госпиталях, и какие условия работы там. Прививки ведь ставят не для того, чтобы сделать еще хуже. И пункты открывают, и работают без выходных не от безделия.
Амик, вы-то зачем дополнительно разжигаете этот костер? Будьте корректными и грамотными.
- гость -
10:09
Привился вчера в 14.13 в Галактике, был 4 в очереди, как раз снимали рекламу. Заполнили анкету в компьютере, затем померяли температуру, давление, прослушали легкие и грудь, осмотрели горло, спросили про хронические болезни и аллергию дополнительно. Поставили вакцину.
*
Лимфоузлы и живот пропальпировали?
Вакцинация на вокзале, голосование на пеньках... Куда катимся
В вагончике измерили температуру, давление …. А этого достаточно чтобы ставить прививку? Я бы тоже не рискнула на это. Думаю все таки надо пройти в поликлинике от до все анализы, а потом ставить. А не просто так вышел с поезда зашёл поставил и пошёл дальше
Ужас в том, что они даже руки не моют и перчатки не меняют.
И есть очень большой риск, что в спешке могут уколоть одной и той же иглой.
в Галактике Диагностический центр вакцинирует (слепошарым смотреть на бейджики). Врачи/медсестры/регистраторы - непосредственно из ДЦАК (а не гастеры приезжие). Все лицензии у предприятия и сотрудников есть, помещение предоставила администрация Галактики. Пунк вакцинации открыт по инициативе Минздрава АК.
Всем комментаторам-троллям советую хоть маленько присмотреться к конкретной ситуации, а не спешить выливать ушаты дерьма на медиков...
Да, и в Галлактике с оборудованием для хранения вакцин тоже порядок - холодильник держит "-18", как положено.
16.07.2021 10:14
- гость -
Прививают уже как скот, на вокзалах, магазинах и площадях!
--------------
Многие живут как скот, напиваются как скот, матерятся как скот. А тут вдруг их чувства оскорбили тем, что прививают не в поликлиниках, а в ТЦ.
Читаю и просто поражаюсь уровню образования и совести людей. Для вас же делают доступнее возможность поставить прививку - и все-равно недовольные. Такую чушь пишут - просто интересно - это реально уровень некоторых или просто тупо тролли? Это замечательно, что увеличивают мобильные пункты вакцинации. Именно так можно реально увеличить количество привитых. Это удобно, быстро, доступно! И там работают врачи - те же врачи, что ведут прием в поликлиниках! Прием ничем не отличается от такого же в поликлиники - та же анкета и согласие, тот же осмотр (температура, сатурация, давление, опрос о заболеваниях). И руки они обрабатывают, и сам пункт после определенного (регламентированного -да, у медиков на все есть протокол) кол-ва привитых тоже обрабатывается кварцем! И да, я пишу со своего личного опыта, а не просто безосновательные догадки. Даже стыдно за некоторых становится - такая дикость просто. И чипирование, и шмурдяк, и геноцид - люди, что у вас в головах? (( Неужели близких не терали в эти 2 года? А если вы считаете, что лично у вас противопоказания или есть сомнения - идите в больницу, к своему лечащему врачу (при наличиии заболевания), или же просто пройдите минимум диагностики (общие анализы, ЭКГ, УЗИ).
Почему именно прививку для меня делают доступной, а вот к нужному врачу на данный момент жизненно важному для меня я не могу талон какой день взять, аот это мне очень интересно
16.07.2021 11:49
Жительница
Солидарна с Вами!
16.07.2021 12:33
Гость
Кто мешает заранее в поликлинике сдать все анализы и с результатами прийти в, как вы выразились, "вагончик"? В мобильном пункте вас сначала примет врач, побеседует, посмотрит ваши анализы, показатели температуры, давления, сатурацию и только после этого даст добро на вакцинацию. Или получите отказ, если что-то будет не в порядке.
16.07.2021 14:41
Гостья
Вы абсолютно правы! К этому добавлю только, что СМИ, и АМИКу в том числе, необходимо КАЖДЫЙ ДЕНЬ информировать людей о том, где можно пройти вакцинацию. Многие просто пока о новых пунктах не знают.
АМИК, уточните, пожалуйста, как работает пункт в Галактике - с выходными или без выходных? У Вас написано как-то неопределённо...
Режим работы мобильного пункта в ТЦ "Галактика": в БУДНИЕ ДНИ с 10:00 до 20:00 БЕЗ обеда и ВЫХОДНЫХ.